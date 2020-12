Anche se nei piani per il 2021 di OPPO non sembrano essere previsti dispositivi sperimentali, mai dire mai. In fondo il lancio del modello X 2021, primo flagship con display estensibile, è arrivato come un fulmine a ciel sereno, aprendo le porte ad una miriade di possibilità. E un nuovo brevetto pubblicato dalla compagnia cinese potrebbe indicare un ennesimo progetto in lavorazione che stavolta vede protagonista uno smartphone OPPO equipaggiato con una fotocamera rimovibile.

OPPO brevetta uno smartphone con fotocamera rimovibile

Partiamo con sottolineare che non si tratta di certo di una novità assoluta. Ad ottobre vivo ha mostrato il suo dispositivo IFEA, concept phone caratterizzato appunto da un modulo pop-up posto lungo il bordo superiore del terminale, il quale può essere staccato e funzionare autonomamente come fotocamere anche lontano corpo. La soluzione targata OPPO si presenta in modo analogo: abbiamo uno smartphone dal sapore classico, ma con un'aggiunta ad occupare la back cover. Si tratta di un modulo fotografico – composto da due sensori ed un flash LED – che può essere “staccato”. Questo potrà essere collegato al dispositivo tramite un connettore USB Type-C ed utilizzato per scattare selfie.

Le immagini che accompagnano il brevetto depositato presso l'ente WIPO ci mostrano lo smartphone OPPO con fotocamera rimovibile in modo abbastanza approfondito. Il modulo, inoltre, può includere connettività Wi-Fi, Bluetooth, NFC ed essere alimentato da una batteria ricaricabile al litio.

Ovviamente – come sempre quando si tratta di un brevetto – ricordiamo che non è detto che ciò si trasformi automaticamente in realtà. Comunque questo tipo di smartphone modulare potrebbe rappresentare una possibilità interessante per i futuri smartphone: infatti avere una fotocamera rimovibile consentirebbe di sfruttare un display tutto schermo senza la necessità di una selfie camera sotto di esso. Inoltre potrebbe anche essere possibile aggiornare la fotocamera, magari con un modello successivo e più performante. Cosa ne pensate di questo scenario?

