È storia ormai nota, che i droni piacciono a sempre più persone e sempre più persone vogliono poterne utilizzare uno, come questo che abbiamo recensito. Ne esistono di ogni cifra, ma ci sono alcuni che fanno del rapporto qualità/prezzo un punto di forza, come nel caso del drone 4K Hubsan Zino Pro+, che arriva su Banggood in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei.

Codice sconto Hubsan Zino Pro+: il drone pieghevole quadricottero con 4K e Gimbal a 3 assi scende di prezzo su Banggood

Il form factor del drone Hubsan Zino Pro+ riprende quello di un quadricottero, quindi un dispositivo equipaggiato con 4 eliche. Si tratta di un dispositivo compatto, oltre che pieghevole (187 x 104 x 90 mm una volta richiuso), del peso di appena 700 grammi. Rispetto al modello Pro abbiamo varie migliorie in questa variante Plus: il drone ha una distanza massima percorribile di 8 Km, con una velocità di 8 m/s, ed un'autonomia di 43 minuti, grazie alla batteria da 5.000 mAh. La definizione della videocamera è in 4K, con un sensore Sony da 3 MP ed un chip Ambarella A12S.

Non mancano Image Tracking, Gimbal a 3 assi, Line Fly Mode, Panorama e Orbitale. Inoltre, l'Hubsan Zino Pro+ ha GPS/GLONASS, Wi-Fi 5 GHz e gestione tramite app X-HUBSAN APP.

