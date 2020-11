OPPO X 2021 ufficiale: il futuro ha un display estendibile

Era già stato volutamente “spoilerato” nei teaser ma adesso è ufficiale: il primo smartphone con display estendibile si chiama OPPO X 2021. L'azienda ha confermato di voler esplorare ed osare nel campo dei form factor, pensando a come cambieranno gli smartphone del futuro. E nel mentre i pieghevoli stanno via via divenendo una realtà concreta, si iniziano ad affacciare i primi terminali con display arrotolabile. La prima a parlarne è stata TCL, seguita dal più recente LG Rollable, e adesso anche OPPO vuole dire la sua.

Il vantaggio di avere un display estendibile come quello di OPPO X 2021 è quello di poter variare diagonale con un semplice gesto. Nello specifico, il pannello adottato da OPPO è un Continuously Variable OLED che può passare dai 6,7″ di base ad un massimo da 7,4″. Una conformazione del genere ha richiesto alla catena produttiva di adottare tecnologie mai utilizzate prima. Basti pensare che per creare X 2021 sono stati depositati un totale di 122 brevetti, di cui soltanto 12 relativi al meccanismo di scorrimento.

LEGGI ANCHE:

OPPO AR Glasses 2021 ufficiali: sempre più potenti ma compatti

OPPO X 2021 è il primo smartphone arrotolabile presentato ad INNO Day 2020

Contrariamente a quanto avviene per i pieghevoli, la struttura di OPPO X 2021 ha una piastra 2-in-1 che permette di avere uno schermo privo della famigerata grinza. Il display Warp Track è stato realizzato ad hoc, con uno spessore estremamente ridotto da 0,1 mm ed una resilienza di 0° N che allontana eventuali rischi di usura. Il movimento è permesso da un motore elettrico con rullo con propulsore, in grado di fornire una forza costante per non compromettere il movimento.

Nel keynote sono state mostrate più modalità di utilizzo per gaming, riproduzione video ed altro ancora. OPPO non si è sbottonata sulla configurazione tecnica, anche perché OPPO X 2021 è ancora un prototipo e non si è parlato di fasce temporali di debutto. Sul retro si è avvistato un comparto fotografico verticale comprensivo di tre sensori fotografici ed un flash LED, ma potrebbe cambiare nel tempo (come accadde per Huawei Mate X).

OPPO X 2021 – Primi hands-on

OPPO X 2021卷轴概念机,感受一下: pic.twitter.com/SebyzK8Nzj — Digital Chat Station (@StationChat) November 17, 2020

Oppo X 2021 Scrollable Display Smartphone#OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/2vGxnuxk7l — Falken Tech (@TechFalken) November 17, 2020

In seguito alla presentazione, sono comparsi in rete i primi hands-on fotografici e video di OPPO X 2021. Queste brevi ma significative clip ci permettono di capire il funzionamento del meccanismo a scorrimento.

Il frame laterale è sensibile al tocco: basta strusciarlo per far capire al sistema di ampliare lo schermo, espandendolo al suo massimo. È intrigante vedere come reagisce il software, con la UI che si adatta di conseguenza con un'animazione abbastanza fluida.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu