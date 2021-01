Secondo ultime indiscrezioni, la serie Xiaomi Mi 10 potrebbe accogliere un nuovo modello pilotato dall'ultimo Snapdragon 870. La presentazione di Qualcomm sembra essere stata particolarmente gradita dai produttori: in rete sono già comparsi diversi leak che lo vedono a bordo di vari smartphone. Fra questi figurerebbero non soltanto Redmi K40 e/o K40 Pro, ma anche un nuovo smartphone di fascia alta dalla casa madre.

Aggiornamento 23/01: dagli ultimi leak, arrivano importanti dettagli su display, fotocamera, specifiche e batteria di Mi 10 con Snapdragon 870. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Lo Snapdragon 870 troverà spazio in un nuovo modello della famiglia Xiaomi Mi 10

A citare questa ipotesi è il solito leaker cinese DigitalChatStation, per quanto il suo storico di leak non sempre si riveli essere esatto al 100%. Xiaomi starebbe lavorando al prototipo di una nuova variante di Mi 10, questa volta basata su un più recente Snapdragon 870. Con processo produttivo a 7 nm, offre una rinnovata CPU octa-core Kryo 585 così formata: 1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz. Sostanzialmente è una versione potenziata dello Snapdragon 865 di Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra, con una CPU che sale nella frequenza massima dai precedenti 2,84 GHz.

Il nuovo Mi 10 con Snap 870 tra display 120 Hz, 108 MP e tanto altro

Dopo la rivelazione dell'esistenza di un modello della famiglia Mi 10 con Snapdragon 870, abbiamo ora notizie del codename Thyme, che porta in dote i modelli J1T, J1U, J1N o anche J1X/J2X (tutti che probabilmente che si riferiscono al modello zona per zona). Ma quello che più interessa sono sicuramente le specifiche, che oltre al chipset vedono un display AMOLED a 120 Hz.

In più, abbiamo i primi dettagli sul modulo fotocamera, dotato di 4 sensori, di cui il principale è il Samsung S5KHMX da 108 MP Wide e OIS, mentre gli altri sono ultra-grandangolare, macro e sensore di profondità. Per la batteria, il modulo sarà un comunque capiente 4780 mAh (probabilmente dotato di ricarica ultra-rapida). Trapelata inoltre la presenza di NFC. Stando alla fonte, non dovrebbe essere in realtà presente una versione indiana di questo modello.

Ovviamente, sono tutte informazioni da confermare, ma se dovessero essere queste le specifiche, siamo sicuri ci troveremo davanti ad un competitor niente male nel panorama dei top gamma.

Snapdragon 870: non solo Xiaomi, ecco gli altri papabili

Oltre a Xiaomi e Redmi, anche altre aziende stanno lavorando per proporre il proprio smartphone basato su Snapdragon 870. Uno dei primi dovrebbe essere Motorola Edge S, ma dietro l'angolo ci dovrebbe essere anche OPPO Find X3 ed un top di gamma vivo.

