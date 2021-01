Mentre le voci in merito al lancio europeo di Xiaomi Mi 10 Ultra si fanno sempre più insistenti (ma manca ancora una conferma ufficiale!), si comincia a parlare seriamente anche del prossimo modello top targato Redmi. Il dispositivo potrebbe essere spuntato in un nuovo documento dedicato ad uno smartphone inedito del brand cinese. Lo smartphone in questione è stato avvistato tramite la certificazione dell'ente 3C e secondo i media cinesi ci sono buone probabilità che si tratti del futuro Redmi K40. Ma sarà davvero così? Nel frattempo Lu Weibing comincia a stuzzicare gli appassionati con i primi indizi sulla variante Pro.

Aggiornamento 10/01: un leaker svela la presunta data di presentazione della serie K40. La trovate nel paragrafo “Prezzo e data”.

Redmi K40 e 40 Pro: tutte le indiscrezioni raccolte finora

Design e display

Con l'uscita di scena dal mercato asiatico di K30 Pro, si sono aperte le porte all'arrivo della nuova gamma e ovviamente non poteva non intervenire il solito leaker DigitalChatStation, con alcuni dettagli relativi al design e al display del futuro smartphone. Secondo quanto riportato dall'insider, il Redmi K40 avrà dalla sua un pannello piatto (quindi niente bordi curvi, se aspettavate questo salto), una soluzione OLED con refresh rate a 120 Hz.

A smentire qualsiasi ipotesi sulla presenza di uno schermo curvo ci ha pensato lo stesso product director Wang Teng. La sua risposta ad un commento su Weibo non lascia spazio a dubbi: se Redmi sta pensando di usare un display curvo, la risposta è stata “non ora“. Anziché riadottare un meccanismo a scomparsa, da più parti viene citato che Redmi K40 Pro avrà una selfie camera punch-hole da 3,7 mm di diametro. Per quanto riguarda gli altri aspetti del dispositivo, su Weibo uno dei dirigenti di Xiaomi ha parlato di uno di quelli che sta più a cuore degli utenti, ovvero le dimensioni. Quanto sarà grande il futuro K40? Ancora, ovviamente, non lo sappiamo, ma si vocifera che tale device mostri ancora un display considerevolmente grande.

Dunque, pare che non sia ancora arrivato il momento di vedere un nuovo dispositivo più piccolo in casa Redmi, magari proprio come iPhone 12 (almeno stando ad alcuni leak). Sebbene le dimensioni più compatte abbiano spinto diversi consumatori ad accaparrarsi telefoni leggermente più piccoli rispetto agli standard attuali, molte delle componenti che troviamo nei telefoni difficilmente possono essere implementate in spazi tanto angusti. Se questo Redmi K40 dovesse arrivare con un doppio speaker stereo e con altre novità di questo tipo, non potrà essere più piccolo di iPhone SE 2020, per intenderci. Vedremo, dunque, che cosa ci riserverà l'azienda nelle prossime settimane.

Su uno dei tanti canali Telegram dedicati a Xiaomi è apparsa una foto che ritrarrebbe il presunto Redmi K40. Prendetela con le pinze, perché non conosciamo la fonte e potrebbe trattarsi di un fake. Detto questo, possiamo notare una nuova fotocamera, direttamente ispirata a quella di Xiaomi Mi 10T ma diversa nella disposizione di sensori, flash LED e quello che sembra essere il modulo dell'autofocus. Quello che non ci torna è il davanti, con uno schermo forato che presenta un foro centrale e non laterale come vociferato in precedenza (per quanto si parlasse del Pro).

Fino ad oggi non c'erano molte informazioni a riguardo, ma in rete è appena comparso il render di Redmi K40 Pro. Questo device, dunque, mostra il profilo posteriore, ospitando una comparto fotografico molto particolare dotato di almeno tre differenti sensori. Dal disegno, poi, sembra chiaro come i bordi laterali siano arrotondati e come, sul lato destro, siano presenti il tasto di accensione/spegnimento ed il bilanciere del volume.

Hardware

Con l'annuncio dello Snapdragon 888 i vari brand cinese hanno dato il via alle rispettive conferme in merito all'adozione del chipset. Xiaomi Mi 11 è il primo ad avere a bordo il nuovo SoC di Qualcomm, ma Redmi non sarà da meno. Il CEO Lu Weibing ha confermato che anche la costola della casa di Lei Jun sarà tra i primi produttori a lanciare una soluzione equipaggiata con lo Snapdragon 888 e ovviamente non possiamo non farci venire in mente il prossimo Redmi K40 Pro.

Al contrario, il modello base Redmi K40 dovrebbe affidarsi ad una soluzione targata MediaTek anziché Qualcomm. Per il momento, però, non è dato sapere di quale chipset specifico si tratti.

Redmi K40 e K40 Pro – Prezzo e data

Non poteva mancare anche qualche indizio da parte di Lu Weibing, dirigente sempre pronto a stuzzicare i fan. Il CEO ha postato su Weibo due riferimenti sia al passaggio di consegne tra Redmi K30 e K40. Ha inoltre specificato che “qualcosa di grande sta per atterrare” (o è già atterrata) a Pechino, città natale di Xiaomi e appunto di Redmi.

Il periodo di uscita dei nuovi dispositivi ci arriva ancora una volta da alcune indiscrezioni provenienti dalla Cina. Secondo il leaker Digital Chat Station, la presentazione di Redmi K40 e K40 Pro sarebbe prevista nel periodo subito dopo il 20 gennaio. In tale data, infatti, MediaTek avrebbe programmato la presentazione del nuovo chipset che ritroveremmo a bordo di K40.

Per quanto riguarda invece il prezzo, per il momento non sono presenti indiscrezioni. Non appena ne sapremo di più o arriveranno leak, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

