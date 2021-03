Xiaomi Mi 10S batte Samsung Galaxy S21 Ultra nel gaming: merito dello Snap 870

In tanti si chiedono quando arriveranno Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, ma a breve debutterà uno Xiaomi Mi 10S da non sottovalutare, come dimostra un confronto con Samsung Galaxy S21 Ultra. Specialmente da quando i top di gamma hanno costi considerevoli, la categoria si è via via divisa in due branche: quella degli smartphone premium e quella delle scelte meno onerose per il portafogli. L'esempio più azzeccato è forse quello di Samsung Galaxy S20 e S20 FE, con quest'ultimo che è riuscito a fare breccia nella community grazie ad un rapporto qualità/prezzo più generoso. E da quando Qualcomm ha presentato il suo ultimo Snapdragon 870, sembra proprio che questo chipset possa favorire questi cosiddetti flagship economici.

Xiaomi Mi 10S e Samsung Galaxy S21 Ultra: testa a testa per scoprire chi va meglio nel gaming

Sappiamo già che Xiaomi Mi 10S sarà chiamato anche il “Mi 10 del 2021” e non a caso. Basta guardarlo per notare l'estrema somiglianza con Xiaomi Mi 10 Ultra, dal quale eredita la scocca e parte delle specifiche tecniche. La differenza starà quasi tutta nel chipset adoperato, visto che Xiaomi farà utilizzo del più recente Snapdragon 870. In molti si chiedono che differenze ci possano essere rispetto allo Snapdragon 888, SoC ad appannaggio di terminali più costosi come Samsung Galaxy S21 Ultra. A rispondere a questo quesito ci pensa un teaser ufficiale in vista del lancio di Mi 10S, nel quale vediamo un confronto a tema gaming.

Di base, verrebbe da pensare che ovviamente lo Snapdragon 888 sia migliore dell'870, potendo vantare caratteristiche tecniche di fascia più elevata. Stiamo pur sempre parlando di un SoC a 5 nm, con CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 660. Al contrario, Snapdragon 870 sembra avere specifiche più modeste: è a 7 nm, ha una CPU octa-core Kryo 585 ed una GPU Adreno 650.

Ma come spesso abbiamo potuto constatare, i dati parametrici ci raccontano una verità parziale. Anche perché lo Snap 870 ha sì una CPU con architettura meno recente, ma ha una frequenza massima di ben 3,2 GHz. Ed infatti Xiaomi Mi 10S sembra comportarsi meglio e non di poco rispetto a Samsung Galaxy S21 Ultra. In una sessione di gioco con Geshin Impact, pare evidente come il top Samsung soffra di maggior cali di frame, con una media di 47,3 fps anziché una di 53,8 fps per Xiaomi. Inoltre, la misurazione delle temperature evidenzia come Mi 10S dissipi meglio le temperature lungo tutta la scocca, al contrario di S21. E ricordiamo che la gestione delle temperature non si ripercuote solamente sull'usabilità del telefono, ma anche e soprattutto sui consumi energetici.

Non resta che attendere poche ore per scoprire l'ufficialità di Xiaomi Mi 10S. Nel frattempo, in questo articolo potete trovare tutte le novità attese e il prezzo a cui dovrebbe essere lanciato.

