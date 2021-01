Lo Snapdragon 888 è la piattaforma ammiraglia di Qualcomm, ma si torna a vociferare del debutto dell'inedito Snapdragon 870 in accoppiata a vivo. Sul nome non c'è ancora nessuna certezza, nonostante i rumors, e la sigla 870 nasce proprio dalla sua presunta natura mid-gen. A confermarlo c'è un benchmark dell'altrettanto inedito vivo V2045, sigla che non riusciamo ancora ad associare ad un modello specifico. Ma le prestazioni che ne derivano sul portale GeekBench ci mostrano una potenza al pari di un top di gamma vero e proprio.

vivo e Snapdragon 870, i benchmark svelano l'inedito top di gamma mid-gen

Mettendolo a confronto con due smartphone come OnePlus 8 Pro e iQOO 7, basati su Snapdragon 865 e 888, vivo V2045 con Snapdragon 870 si pone proprio a metà. Spulciando meglio fra i dati tecnici portati alla luce su GeekBench è indicata una scheda madre “kona“, quella solitamente associata allo Snapdragon 865 e 865+. Ma scendendo ancor più in profondità, si nota una frequenza maggiorata della CPU rispetto a quella già potenziata dello Snapdragon 865+.

La struttura del processore di questo vivo V2045 è così formata: 1 x 3,19 GHz + 3 x 2,45 GHz + 4 x 1,8 GHz. Al contrario, lo Snap 865+ è così formato: 1 x 3,1 GHz + 3 x 2,45 GHz + 4 x 1,8 GHz. Ad accompagnarlo c'è una GPU Adreno 650 di precedente generazione. Differenze non stravolgenti, insomma, ma che sottolineano come questo SoC non dovrebbe essere una soluzione già presente sul mercato.

A confermare questa indiscrezione ci sarebbe anche un altro rumor relativo ad OPPO Find X3, un altro dei primi smartphone che potrebbe basarsi sullo Snapdragon 870. E non ci meraviglierebbe: assieme a Xiaomi, le gemellate OPPO e vivo sono solite collaborare con Qualcomm per essere fra le prime ad adottare i nuovi SoC. Basti vedere i nuovi vivo Y31s e OPPO A93 5G, i primi al mondo a basarsi sullo Snapdragon 480.

