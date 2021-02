Dopo la scopa elettrica stavolta tocca al robot aspirapolvere Xiaomi Trouver RLS3: le pulizie diventano ancora più intelligenti con il risparmio e nel caso di questo robottino il prezzo scende al minimo storico con tanto di spedizione dall'Europa grazie al codice sconto AliExpress.

Codice sconto Xiaomi Trouver RLS3: il robot aspirapolvere scende al minimo storico

Il robot aspirapolvere Trouver RLS3, soluzione targata Xiaomi YouPin, si presenta come un vacuum cleaner dal design ampiamente collaudato. Lo stile minimal è di casa anche se dal punto di vista tech non si fa mancare nulla: abbiamo un sistema di navigazione laser LDS, il supporto all'algoritmo di pulizia SLAM e – ovviamente – il pieno supporto all'app di Xiaomi dedicata alla domotica. La batteria è un'unità da 2.600 mAh mentre la potenza di aspirazione offerta dal motore brushless è di 2000 PA.

Trattandosi di un prodotto due in uno abbiamo anche un contenitore da 270 ml per l'acqua: il robottino funge da aspirapolvere e lavapavimenti, per una pulizia rapida e completa.

