Tramite un post sul profilo Weibo ufficiale OPPO ha confermato la sua partecipazione al MWC di Shanghai: l'evento tecnologico asiatico avrà luogo dal 23 al 25 febbraio e sarà il palcoscenico della nuova tecnologia di ricarica rapida del brand cinese. Che OPPO Flash Charge Eco sia la tecnologia di ricarica wireless a distanza?

Purtroppo il post di Weibo conferma solo che il 23 febbraio ci saranno novità; inoltre l'azienda cinese riporta il nome OPPO Flash Charge Eco, ma non entra nel dettaglio di questa tecnologia. Perfino il teaser video – lo vedete in alto – non fa che infittire il mistero: si presenta semplicemente in modo criptico, riportando la frase Interconnected life. I principali leaker – tra cui DigitalChatStation – puntano in direzione della ricarica a distanza, una soluzione senza fili vista di recente grazie a Xiaomi, con la sua Mi Air Charge. Per gli utenti di Weibo, invece, si tratterà di una tecnologia relativa alla possibilità di utilizzare una ricarica ultra rapida durante gli spostamenti in automobile.

Comunque ricordiamo bene il Pesce d'Aprile di OPPO del 2020: in quell'occasione la casa cinese ha “annunciato” la tecnologia FreeVOOC, soluzione wireless fino a 10 metri di distanza in arrivo con lo smartphone Ace Infinity. Ovviamente si è trattato di uno scherzo per far infiammare gli appassionati; tuttavia – visto anche l'annuncio di Xiaomi Mi Air Charge – non è da escludere che OPPO non lanci una soluzione simile. Non ci resta che pazientare fino al 23 febbraio per scoprire tutto sulla nuova tecnologia OPPO Flash Charge Eco.

