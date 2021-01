A seguito della loro presentazione, è già grande le curiosità intorno alla qualità della fotocamera Gimbal dei nuovi vivo X60 e X60 Pro. Per provarne la stabilità e la modalità notte, in un video lo smartphone è stato poggiato su un trenino giocattolo su cui ha scattato foto al buio.

vivo X60 Pro: la fotocamera Gimbal ad alta qualità in modalità notte

Guardando il video, possiamo capire che la condizione a cui è sottoposto il vivo X60 Pro con la sua fotocamera Gimbal non è sicuramente ideale per scattare foto senza rumore, per questo entra in azione la modalità notte. Infatti, il trenino giocattolo LEGO sfreccia senza indugi sui binari senza fermarsi in vari scenari con diverse condizioni di buio.

Come possiamo vedere, lo smartphone top gamma 2021 di vivo si comporta in maniera egregia, anche quando è praticamente buio pesto. Ovviamente, arriva anche il supporto della modalità Pro, ma l'alta qualità del sensore è evidente e quindi possiamo ammirare come anche questa volta il colosso cinese si sia impegnato in maniera decisa in un comparto a cui tiene molto.

Certo, si potrebbe obiettare che si tratta comunque di sample o comunque attuato da professionisti, ma gli scatti reali non dovrebbero essere tanto diversi da quelli del video, dati i grandi sforzi perpetrati nell'imaging di vivo. E ci sorge un'altra domanda: se la fotocamera Gimbal di X60/X60 Pro è così buona, quanto buona sarà quella del prossimo X60 Pro+? Lo sapremo molto presto.

Si ringrazia l'utente della nostra community Lorenzo per la sempre gentile segnalazione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu