Con l'arrivo dello Snapdragon 888 e l'annuncio del prossimo Realme Race, modello top mosso appunto dal chipset high-end di Qualcomm, l'attenzione di tutti è focalizzata sul settore degli smartphone. Nel frattempo però, la casa asiatica è al lavoro anche sugli accessori e una certificazione svela l'esistenze delle nuove cuffie TWS Realme Buds Q2, in arrivo – presumibilmente – a stretto giro.

Aggiornamento 27/01: le nuove cuffie low budget sono state certificate dall'ente FCC con tanto di immagini e primi dettagli sulle specifiche. Trovate tutte le novità a fine articolo.

Realme Buds Q2 sono state certificate e il lancio sembra dietro l'angolo

Realme will soon launch its second-generation Realme Buds Q2. The TWS have received the Indonesian Telecom certification.#Realme #RealmeBudsQ2 pic.twitter.com/f7Bfk2YRjB — Mukul Sharma (@stufflistings) December 2, 2020

Il primo capitolo della serie Q (di cui qui trovate la nostra recensione) è andato a scontrarsi direttamente con le Redmi AirDots ed ora è probabile che la nuova generazione si troverà di fronte alla nuove cuffie TWS low budget della costola di Xiaomi, certificate di recente. Tornando al documento approvato dall'ente indonesiano, viene riportato il nome commerciale Realme Buds Q2 (oltre al numero di modello RMA2008), quindi è chiaro che ci troviamo di fronte ad una soluzione economica e in linea con la precedente versione.

Purtroppo la certificazione non svela nulla sul design e il resto delle caratteristiche degli auricolari. Tuttavia quando appare un documento di questo tipo significa che il lancio non è lontano e potremmo assistere al debutto delle cuffie prima della fine dell'anno (anche se ad oggi non abbiamo ancora una conferma ufficiale).

La certificazione FCC rivela il design ed i primi dettagli sulle specifiche

1 di 2

Dopo la prima certificazione, le cuffie TWS Realme Buds Q2 spuntano in un documento dell'FCC con ulteriori dettagli. Abbiamo un'immagine schematica che sembra confermare il design, rivelando che ci troveremo di fronte ad una soluzione con uno stile molto simile agli attuali auricolari Bluetooth. L'intero look non è di certo visibile, ma è possibile intravedere i contorni (la parte blu rappresenta l'antenna BT) e una forma che ricorda proprio quella delle Buds Q.

Tra le specifiche viene segnalata la presenza di una batteria da 40 mAh per ciascun auricolare; mancano dettagli sull'unità presente nella custodia. Come specificato poco sopra, sembra che le nuove TWS siano in dirittura d'arrivo e di centro non mancheranno ulteriori novità.

Realme Buds Q2 si mostrano nelle prime immagini | Aggiornamento 27/01

1 di 2

A distanza di un po' di settimane dalle ultime novità torniamo a parlare delle cuffie Realme Buds Q2, nuova soluzione TWS low budget in dirittura d'arrivo. Stavolta la documentazione dell'FCC si è arricchita con le immagini dal vivo degli auricolari, che ci mostrano il design e le due colorazioni in cui dovrebbe debuttare.

1 di 3

Per quanto riguarda il look è impossibile non notare una forte somiglianza con il modello precedente; l'unica differenza sembrerebbe essere nell'area touch, leggermente più ampia. Inoltre stavolta avremo sia la classica versione nera che una stravagante colorazione verdina. Le nuove aggiunge alla certificazione non introducono grosse anticipazioni, fatta eccezione per la capienza della batteria della custodia (400 mAh).

Comunque, non appena ne sapremo di più sulle future Realme Buds Q2 provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu