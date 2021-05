Di recente la compagnia asiatica ha lanciato in Europa e in Italia il nuovo Realme 8 Pro, dispositivo dal prezzo interessante, accompagnato anche dalle cuffie ANC Buds Air 2 e l'indossabile Watch S Pro. Ma ovviamente non poteva mancare una versione dedicata al nuovo standard di connettività: e infatti ecco spuntare Realme 8 e 8 5G, ennesime aggiunte alla famiglia: andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia.

Aggiornamento 12/05: i nuovi modelli della serie 8 sono disponibili all'acquisto. Trovate tutti i dettagli su prezzo e disponibilità in Italia direttamente a fine articolo.

Realme 8 e Realme 8 5G ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

La generazione precedente ha avuto un Realme 7, 7 Pro ed una versione 5G, quindi non è poi così strano che la serie 8 continui anche con Realme 8 5G, dispositivo che mira a portare il nuovo standard di connettività a prezzi ancora più accessibili.

Per quanto riguarda il modello Realme 8 “standard” ci troviamo alle prese con un display Super AMOLED da 6.4″ Full HD+, con campionamento al tocco a 180 Hz (ma refresh rate classico) ed un sensore ID integrato sotto lo schermo.

Invece, Realme 8 5G ha dalla sua il medesimo pannello del mid-range V13, ossia un display LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz e campionamento al tocco da 180 Hz. Il lettore d'impronte è posizionato di lato mentre il corpo presenta uno spessore di 8.5 mm ed un peso di 185 grammi. Il design e le specifiche sembrano confermare che si tratti di un rebrand di Realme V13 presentato qualche settimana fa (di cui qui trovate tutti i dettagli).

Hardware e fotocamera

L'ipotesi rebrand viene accentuata anche dall'hardware. A bordo di Realme 8 5G abbiamo un MediaTek Dimensity 700, soluzione 5G che punta ad offrire il nuovo standard di connettività a prezzi accessibili. Lato memorie ci aspettiamo almeno 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1, con uno slot microSD.

Passando invece a Realme 8 4G, in questo caso abbiamo il chipset Helio G95, ancora una volta una soluzione targata MediaTek.

Per il comparto fotografico della versione 5G, troviamo un sensore principale da 48 MP, abbinato ad altri due sensori, un monocromatico ed un macro come il V13. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W. Ripassando alla sua controparte 4G, stavolta trova spazio una Quad Camera con un sensore principale da 64 MP; la batteria resta un'unità da 5.000 mAh, ma il dispositivo guadagna il supporto alla ricarica rapida da 30W. Di seguito trovate le schede tecniche di entrambi i modelli, con tutti i dettagli del caso.

Realme 8 5G – Scheda tecnica

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass; dimensioni di 162,5 x 74,8 x 8,5 mm per 185 g;

processore octa-core MediaTek Dimensity 700 , fino a 2.2 GHz;

, fino a 2.2 GHz; GPU ARM Mali-G57;

4/6 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD (fino a 1 TB);

di storage UFS 2.1 espandibile via (fino a 1 TB); lettore d'impronte digitali laterale;

tripla fotocamera da 48 MP f/1.88-2.25-2.4-2.4 con sensore Samsung GM1, macro 4 cm e sensore per la profondità, PDAF e video 4K;

f/1.88-2.25-2.4-2.4 con sensore Samsung GM1, macro 4 cm e sensore per la profondità, PDAF e video 4K; selfie camera da 16 MP f/2.1;

f/2.1; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou, NFC, ingresso mini-jack, speaker stereo ;

; batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W;

con ricarica da 18W; sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0;

colorazioni Supersonic Blue e Supersonic Black.

Realme 8 (4G) – Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI, campionamento al tocco di 180 Hz e protezione Gorilla Glass;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI, campionamento al tocco di 180 Hz e protezione Gorilla Glass; dimensioni di 160,6 x 73,9 x 7,99 mm per 177 g;

processore octa-core MediaTek Helio G95 fino a 2.05 GHz;

GPU ARM Mali-G76;

4/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD ;

di storage UFS 2.1 espandibile via ; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.79-2.25-2.4-2.4 con grandangolare da 119°, macro 4 cm e sensore per la profondità, PDAF e video 4K;

f/1.79-2.25-2.4-2.4 con grandangolare da 119°, macro 4 cm e sensore per la profondità, PDAF e video 4K; selfie camera da 16 MP f/2.45 Sony IMX471;

f/2.45 Sony IMX471; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou, ingresso mini-jack, speaker stereo ;

; batteria da 5.000 mAh con ricarica Super Dart a 30W ;

con ricarica Super Dart a ; sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0;

colorazioni Cyber Black, Cyber Silver, Punk Black.

Spunta Realme 8 Pro 5G?

Di recente ha fatto capolino nel database del TENAA un misterioso smartphone siglato RMX3161. Non vi è ancora una conferma, ma pare plausibile che possa trattarsi del presunto Realme 8 Pro 5G, non ancora annunciato. Sarà davvero così? Solo il tempo potrà dirlo e nel frattempo vi lasciamo con l'articolo dedicato, dove trovate tutti i dettagli.

Realme 8 e Realme 8 5G ufficiali – Prezzo e disponibilità in Italia

I nuovi Realme 8 e 8 5G hanno debuttato in Italia in via ufficiale, con commercializzazione a partire dal 18 maggio. Per quanto riguarda Realme 8 5G, il prezzo è di 199€ per la versione da 4/64 GB mentre si sale a 249€ per il modello da 6/128 GB. Entrambe le versioni sono disponibili sia sul sito ufficiale che su Amazon, in offerta lancio (fino al 20 maggio) a 179€ e 229€. Di seguito trovate i link all'acquisto: su Amazon è già possibile preordinare i dispositivi. Il prezzo di Realme 8 (4G) è invece di 179€ (in offerta lancio) e 229€: anche in questo caso di seguito trovate il link dedicato.

