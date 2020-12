In occasione del Summit di Qualcomm e del lancio del nuovo chipset high-end Snapdragon 888 – il quale andrà ad alimentare la stragrande maggioranza dei modelli top del prossimo anno – anche la compagnia asiatica si è unita alla festa, annunciando il debutto del prossimo flagship Realme Race: andiamo a scoprire tutti i dettagli e le indiscrezioni su design, specifiche e prezzo di vendita.

Aggiornamento 18/12: nuove indiscrezioni in merito al design e l'uscita del prossimo Realme Race, con riferimenti alla nuova mascotte Realmeow. Trovate tutto nelle sezioni “Design” e “Prezzo e Uscita”.

Realme Race in arrivo con Snapdragon 888: si punta alla massima potenza!

Design e caratteristiche

Già nei giorni scorsi avevamo parlato della possibilità di vedere la serie Ace passare a Realme: per quanto riguarda il futuro della gamma di OPPO, ancora non ci sono conferme ma ora la posizione dei leak appare decisamente più chiara. Il prossimo flagship del brand, infatti, si chiamerà Realme Race e sarà alimentato dall'ultimo Snapdragon 888, soluzione di punta di Qualcomm per il prossimo anno.

Una fonte ritenuta affidabile dal team di GSMArena ha svelato quello che dovrebbe essere il design di Realme Race con la prima immagine dal vivo. In base a quanto si evince il dispositivo avrà dalla sua una Quad Camera circolare, affiancata dal Flash LED. Purtroppo al momento non ci sono dettagli né sui sensori che compongono il modulo fotografico né sulla parte frontale.

realme race当然也是单打孔方案啦,而且Ace产品线的传统是柔性OLED直屏,懂?

然后明年上半年主流的旗舰和次旗舰几乎都是打孔屏,屏下前摄大面积上市得下半年去了。 — Digital Chat Station (@StationChat) December 2, 2020

Tuttavia, secondo DigitalChatStation avremo un pannello OLED con un punch hole per la selfie camera. Per ora mancano immagini ed altre informazioni, quindi restiamo in attesa di novità.

18

Aggiornamento 18/12: continuano i riferimenti alla nuova mascotte Realmeow correlato al design del Realme Race, in quanto dal fumetto postato da Xu Qi Chase c'è proprio il gattone giallo che si “installa” uno Snapdragon 888. Che richiami proprio l'aspetto di questo curioso personaggio?

Snapdragon 888 ed altre specifiche

Per quanto riguarda il nome in codice dello smartphone – ancora non è chiaro se sarà anche il nome commerciale – il termine “Race” vuole sottolineare le peculiarità del nuovo modello del brand: velocità e prestazioni elevate. Sky Li, CEO di Realme, ha confermato l'importanza di Qualcomm come partner della compagnia; lo sviluppo del nuovo top di gamma è cominciato già alcuni mesi fa ma per il momento non sono disponibili altri dettagli ufficiali, a parte la conferma dello Snapdragon 888.

Anche in questo caso arrivano i primi leak in nostro soccorso: il dispositivo è stato individuato con la sigla RMX2202 (da tenere a mente per eventuali certificazioni e benchmark), nella sua incarnazione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Lato software – facilmente prevedibile – troviamo Android 11 sotto forma di Realme UI 2.0, seconda versione dell'interfaccia proprietaria del brand asiatico. Mancano dettagli su batteria e ricarica e non è dato di sapere ancora se Realme Race sarà il primo modello dell'azienda con il supporto alla UltraDart Charge da 125W.

Realme Race: indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

Ad oggi è ancora presto per parlare del prezzo di vendita di Realme Race e infatti ancora nessun leaker si è pronunciato al riguardo. Per quanto riguarda invece il periodo di uscita, a poche ora dalla presentazione il CMO del brand Xu Qi Chase ha pubblicato il post che vedete in alto. In contemporanea il CEO Global Madhav Sheth ha annunciato una novità importante per il mese di dicembre.

Comunque pensare ad un lancio prima della fine dell'anno è impensabile, anche perché il primo smartphone con Snap 888 sarà lo Xiaomi Mi 11. Il periodo di uscita sarà di certo nel corso del primo trimestre del 2021, ma per ora non abbiamo ancora una data né una finestra più precisa.

Aggiornamento 18/12: da un post su Weibo di Xu Qi Chase, nuove interessanti indiscrezioni in merito all'arrivo del nuovo Realme Race, che potrebbe anticiparsi rispetto alle previsioni, quindi essere presentato per fine mese, forse nel nostro Natale. Questo conferma un po' anche le parole dette da Madhav Sheth qualche tempo fa, che rivolgeva l'attenzione su qualcosa di nuovo ed importante per dicembre 2020.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu