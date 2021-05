Questo camper è la casa domotica Xiaomi che tutti vogliono

Poche ore fa visto in azione l'incredibile guida autonoma Huawei, ma da un auto adesso passiamo ad un camper a tema Xiaomi. Sappiamo bene che la società intraprenderà un percorso che nei prossimi anni la porterà a produrre la sua prima auto. Non è la prima volta che l'azienda ci sorprende con stunt di marketing del genere. Basti pensare al furgone Mi Store On Wheels per portare i prodotti Xiaomi in giro per il mondo. Ma se quello era un furgone tradizionale, questa volta siamo di fronte ad un veicolo elettrico che, anche se non è prodotto da Xiaomi, contiene tutti i suoi gadget indispensabili per la vita on the road.

Il camper di Xiaomi contiene tutto quello che un tech entusiast potrebbe volere

È stato mostrato al pubblico in occasione del mega evento di fine marzo, dove vennero presentati Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi MIX Fold e tanto altro. Non si tratta di un camper per tutti, essendo stato equipaggiato ad hoc per un Mi Fan. Al suo interno troviamo una vera e propria casa domotica targata Xiaomi, comprensiva di tutti i comfort per godersi al meglio il viaggio. Il comparto multimediale comprende una smart TV, così come un proiettore per una visuale ancora più ampia. C'è anche un Redmi Touch Screen Speaker per avere info su calendario, meteo, notizie, utile anche per gestire tutti i dispositivi connessi. Davanti ad esso c'è anche quello che sembra essere il pad di ricarica wireless in grado di individuare la posizione dei dispositivi posati sopra.





Un po' in stile “Dov'è Waldo?“, in foto possiamo scorgere altri prodotti per il comfort, fra cui un condizionatore ed un purificatore d'aria. Non manca nemmeno una lavatrice ed aspiratore per mantenere puliti indumenti e superfici. C'è persino una stampante, utile per stampare autocertificazioni (sigh) ma anche e soprattutto le foto dei ricordi immortalati durante il viaggio. E per il cibo? Non riesco a scorgere un angolo cucina dedicato, ma all'elenco figurano anche la Mijia Coffe Machine, il Mijia Smart Multifunctional Health Pot e vari piatti colorati per le pietanze. Non è dato sapere se anche frigo e freezer siano dell'ecosistema Xiaomi, ma non ci sarebbe da meravigliarsi.

