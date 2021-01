Quando guardiamo ad uno smartphone da acquistare, ma anche per valutare le nuove uscite da appassionate, ci focalizziamo spesso su recensioni e test. Quindi, non può che destare curiosità il verdetto del benchmark Master Lu, che premia la OPPO ColorOS e un top gamma Huawei in fluidità e prestazioni.

OPPO ColorOS, Huawei Mate 40 Pro+, Xiaomi Mi 10 Ultra e Snapdragon 888 i premiati dal benchmark Master Lu

Cosa ci racconta il mosaico di valutazioni di Master Lu? Partendo dall'interfaccia utente più fluida, l'ente cinese ha eletto la ColorOS di OPPO come tale, definendo il passaggio tra la versione 7 e la versione 11 indolore e soprattutto ancora migliore, rispetto alla seconda classificata EMUI, che in Cina è molto apprezzata. Lontana la MIUI superata anche da altre meno utilizzate come Nubia UI o ZUI di ZTE. Passando dal software all'hardware, in quanto a prestazioni il Re è Huawei Mate 40 Pro+ (forse senza troppe sorprese per il mercato cinese), che batte addirittura ROG Phone 3 con 871.220 punti a 830.135.

Se guardiamo però all'esperienza d'uso, il vincitore è uno degli smartphone più ambiti del 2020, Xiaomi Mi 10 Ultra, che batte il “cugino” Redmi K30S di pochissimo con un punteggio di 202.72 a 201.69. Infine, quanto ai chipset il vincitore indiscusso è Qualcomm Snapdragon 888, che batte in scioltezza Kirin 9000 ed il fratello 865, quasi triplicando il punteggio su Apple A14.

Insomma, i presupposti valutati durante il corso del 2020 sono stati rispettati più o meno tutti ed apre scenari interessanti nel 2021, con OPPO, Huawei e Xiaomi pronti a tenersi stretti le posizioni guadagnate nell'anno appena terminato, contro brand agguerriti come vivo, Apple, Samsung e perché no, anche OnePlus, Redmi e Realme.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu