Snapdragon 870 a bordo di Motorola Edge S: ecco i risultati di AnTuTu

Non abbiamo affrontato ancora l'argomento, ma Motorola si sta preparando al lancio di diversi nuovi prodotti. Tra questi, dunque, troverà presto spazio anche un modello dotato di un chipset inedito, appena presentato, ovvero lo Snapdragon 870. Qualcomm, dunque, è pronta a fare davvero sul serio con questo SoC, e ciò è dimostrato anche dai risultati ottenuti su AnTuTu Benchmark.

Snapdragon 870 è il vero erede dello Snapdragon 865+

Dobbiamo fare una premessa. Al momento i dati che mostreremo fanno riferimento a Motorola Edge S, uno dei dispositivi che ben presto verranno lanciati sul mercato con il nuovo Snapdragon 870. Questo device, dunque, è passato su AnTuTu qualche ora fa, mostrando ovviamente il proprio punteggio, che però deve essere contestualizzato. Oltre al nuovo SoC, infatti, a bordo di questo device trovano spazio anche una serie di altre componenti che possono influenzare questi dati.

Al di là di tutto, comunque, Motorola Edge S ha fatto registrare 679.860 punti su AnTuTu, un punteggio piuttosto elevato. Considerando le premesse fatte inizialmente, quindi, lo Snapdragon 870 potrebbe anche fare di più in tal senso. Ci si può ritenere ugualmente più che soddisfatti per il momento.

Vi invito a riflettere sul fatto che, in ogni caso, si tratta solo di numeri che non possono dare un'esatta idea del funzionamento del prodotto nel quotidiano. Così come non possono mostrare le performance assolute del nuovo Snapdragon 870 nell'utilizzo di tutti i giorni. Vedremo, dunque, quali altre informazioni riusciremo a raccogliere a riguardo nelle prossime ore.

