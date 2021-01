ColorOS 11 Stable/Beta: roadmap per gli smartphone OPPO

Stamane OPPO ha presentato ufficialmente la ColorOS 11, nuova versione dell'interfaccia proprietaria del brand cinese, su base Android 11 e con tante novità in arrivo per gli appassionati della compagnia: per fortuna oltre a tutti i dettagli arriva anche la roadmap per il rilascio della versione Beta e Stable, insieme all'elenco degli smartphone compatibili.

ColorOS 11 Stable e Beta: svelata la roadmap dedicata alla nuova UI su base Android 11

La nuova ColorOS 11 porta con sé una miriade di migliorie e varie funzionalità inedite per gli utenti OPPO, insieme alle ottimizzazioni introdotte da Google. Ora che il sipario si è alzato sull'UI del brand resta una domanda: quando arriverà ColorOS 11 Beta con Android 11 e quali sono gli smartphone OPPO supportati? Il rilascio della prima beta dedicata all'UI è cominciata il 14 settembre ed è stata dedicata esclusivamente ai modelli della serie Find X2. È interessante notare che il piano di aggiornamento di OPPO riguarda numerosi modelli, a sottolineare la crescita del brand nel mercato nazionale e non. Di seguito trovate tutti i dispositivi che hanno ricevuto l'update, in versione beta o stabile.

Modello Beta Stabile OPPO Find X2 – Rilasciata OPPO Find X2 Pro – Rilasciata OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition – Reclutamento in Cina

– Dicembre (Europa) – OPPO Find X2 Neo Q1 2021 – OPPO Find X2 Lite Q1 2021 – OPPO Ace 2 – Rilasciata OPPO Ace 2 EVA Limited Edition – Rilasciata OPPO Reno Ace – – OPPO Reno 4 4G – Rilasciata OPPO Reno 4 5G – Rilasciata OPPO Reno 4 Pro – Rilasciata OPPO Reno 4 Pro 5G Rilasciata – OPPO Reno 4 SE – – OPPO Reno 3 – Rilasciata OPPO Reno 3 Pro – Rilasciata OPPO Reno 3 Pro 5G Q1 2021 – OPPO Reno 2 Q1 2021 – OPPO Reno 2 F Q1 2021 – OPPO Reno 2 Z Q1 2021 – OPPO Reno 10x Zoom Q1 2021 – OPPO Reno Q2 2021 – OPPO Reno Z Q2 2021 – OPPO F17 Pro – Rilasciata OPPO F15 Q1 2021 – OPPO F11 Rilasciata – OPPO F11 Pro Rilasciata – OPPO F9 – – OPPO A92 Rilasciata – OPPO A91 Q1 2021 – OPPO A72 – Rilasciata OPPO A52 Rilasciata – OPPO A9 2020 Q2 2021 – OPPO A9 Rilasciata – OPPO A5 2020 Q2 2021 –

Ecco i primi OPPO che riceveranno la ColorOS 11 nel 2021 | Aggiornamento 2/01

Nel corso degli ultimi mesi del 2020 abbiamo assistito all'arrivo della ColorOS 11, beta o stabile, a bordo di vari smartphone OPPO. La roadmap che trovate in alto mostra anche quando i prossimi modelli riceveranno in tanto agognato update: comunque la casa cinese ha preferito rilasciare anche un nuovo elenco, questa volta leggermente più preciso e riferito al primo trimestre del 2021.

27 gennaio 2021 – Open Beta Reno 3 5G A92s A52

Marzo 2021 – Open Beta Reno 2 Reno 2 Z K5 A72 5G A91

Marzo 2021 – Versione stabile Reno 10X Zoom Reno Ace Reno 3 Pro 5G Reno 4 SE Reno 3 Vitality Edition K7



Com'è facile intuire si tratta di un piano di aggiornamento relativo alla Cina, dato che contiene un buon numero di dispositivi esclusivi (seppur in vari casi presenti anche in altri mercati come rebrand). Comunque la roadmap rispecchia anche il piano globale, quindi è probabile che anche i modelli internazionali ricevano la ColorOS 11 nei mesi indicati dall'elenco. Per amor di precisione, come al solito, restiamo in attesa di ulteriori dettagli da parte di OPPO e in caso di novità provvederemo ad aggiornare questo articolo.

