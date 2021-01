Redmi Note 9 e Android 11, troppi modelli? L’azienda rassicura tutti

La famiglia Redmi Note 9 è a dir poco sconfinata e ha una quantità di modelli che ha portato a sollevare dubbi sull'aggiornamento ad Android 11. Nel mentre un po' tutti i top di gamma Xiaomi e Redmi sono già stati aggiornati in pianta stabile, lo stesso non si può dire per la famiglia Redmi Note. Ad oggi, solamente Redmi Note 9 Pro India ha ricevuto Android 11 Stabile, mentre tutti gli altri modelli o sono fermi alla Beta o sono ancora in fase di test interno.

L'aggiornamento ad Android 11 ci sarà per tutti i Redmi Note 9, nonostante la quantità di modelli

Una situazione che ha insospettito i più maliziosi, che vedono nella quantità smodata di varianti di Redmi Note 9 un ostacolo allo sviluppo delle ROM con Android 11. Nell'elenco non abbiamo soltanto Note 9 (che poi sarebbe Redmi 10X 4G in Cina), ma anche Note 9S, Note 9 Pro (di cui esistono due varianti, europea e indiana) e Note 9 Pro Max. Per non dimenticarci dei più recenti Redmi Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G e Note 9T. Insomma, almeno 8 modelli da aggiornare e in tempi abbastanza brevi, dato che sono già passati mesi dalla pubblicazione di Android 11 da parte di Google.

E nel mentre Note 9 Pro India si sta aggiornando stabilmente ad Android 11, Xiaomi ha voluto fare il punto della situazione. In modo da far sparire qualsiasi dubbio, ha così affermato:

Quando saranno aggiornate ad Android 11 le altre varianti del dispositivo? Non c'è una finestra temporale. Ma tutti i dispositivi della serie Note 9 (tutte le varianti incluse) riceveranno presto Android 11.



Se finora era un'ipotesi, adesso ne abbiamo la certezza. Android 11 ci sarà per tutti e in tempi brevi, almeno secondo queste dichiarazioni. Se volete rimanere aggiornati con la roadmap di Xiaomi ad Android 11, vi ricordiamo che c'è questo nostro articolo dedicato. A proposito, avete visto il confronto fra Redmi Note 9T, Note 8T e Note 9 Pro?

