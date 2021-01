Con l'inizio dell'anno nuovo, la voglia di cambiare anche la propria tecnologia a volte è impellente e quindi si cercano le migliori occasioni possibili. Quindi, un'iniziativa come la Red Weekend di MediaWorld è davvero da non perdere, soprattutto con prodotti in offerta come smartphone, wearable e tablet di marchi come Redmi, Xiaomi, OPPO e Huawei.

MediaWorld Red Weekend: ecco la miglior selezione in offerta per smartphone, wearable e tablet Redmi, Xiaomi, OPPO e Huawei

Smartphone

La selezione di smartphone parte dall'ottimo Redmi Note 9S sia in versione 64 GB che 128 GB, in sconto a 169€ e 219.99€ rispettivamente. Da Xiaomi a OPPO con il nuovo A73 5G che scende per la prima volta in sconto a 254.99€, ma anche il mid range di alto livello come il Find X2 Lite a 299€, con sconto di ben 200€ sul prezzo.

Wearable (smartband e auricolari TWS)

Dopo i telefoni, si passa agli accessori, sempre più importanti per l'utente. Si parte con gli auricolari TWS Huawei Freebuds 3i che scendono a 69.99€. Nel caso voleste qualcosa di ancora più accessibile ma molto buoni sono gli Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic a 29.99€.

Se avete invece bisogno di un alleato quotidiano per l'attività motoria, vi segnaliamo la sempre ottima smartband Xiaomi Mi Band 4 a 19.99€.

Tablet

Chiudiamo la selezione di prodotti con l'offerta sui tablet Huawei, i medio-base gamma T5 e T3 che scendono rispettivamente a 179.99€ a 149.99€, rendendosi dei validi mezzi di produttività con 4G LTE e svago con i Servizi Google.

