Dopo l'arrivo di Bancomat Pay, Huawei AppGallery continua la sua avanzata nel 2021 con il debutto di una nuova app tanto attesa, Nexi Pay, il punto di riferimento per i pagamenti digitali in Italia targato Nexi (la PayTech italiana leader del settore). L'applicazione è già disponibile al download, direttamente dallo store di Huawei.

Huawei AppGallery dà il benvenuto all'app di Nexi Pay | Download

Nexi Pay, utilizzabile da tutti i clienti in possesso di una carta Nexi, da oggi è disponibile per tutti gli smartphone dotati dei Huawei Mobile Services, come le serie Mate 40, P40, Mate Xs, Mate 30 Pro, Y5P e Y6P: il download – come anticipato anche in apertura – è possibile da AppGallery, tramite il link che trovate a fine articolo.

Con Nexi Pay è possibile gestire la propria carta direttamente dallo smartphone: dall'attivazione al monitoraggio delle spese, dalla gestione del plafond (disponibilità residua, estratto conto, spending control, rateizzazione degli acquisti) alla sicurezza dei pagamenti.

Infatti, consente di autorizzare gli acquisti online in totale sicurezza, di ricaricare il credito telefonico e le carte prepagate, di aderire a IoSi Start, il programma di Nexi che offre vantaggi esclusivi agli iscritti. Infine, per tutte le carte Nexi è possibile aderire al Cashback di Stato direttamente tramite l'app, con pochissimi passaggi, in modalità sicura e veloce, senza necessità di registrarsi con identità digitale sull'app IO.

Nexi Pay | AppGallery | Download

