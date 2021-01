Xiaomi e Android 11: le gestures non vanno più? Come farle funzionare

L'aggiornamento ad Android 11 da parte di Xiaomi sta avvenendo ma non senza qualche problema, come nel caso del malfunzionamento delle gestures full screen. Ad oggi, la compagnia ha portato il major update di Google su 16 modelli sui circa 60 che dovrebbero riceverlo. Un buon lavoro, specialmente se confrontato con quello di competitors come Huawei, OPPO, Realme e vivo, i cui lavori di aggiornamento stanno procedendo più lentamente. Ma al contempo i bug non sono mancati: quando si parla di un aggiornamento che cambia la versione di Android c'è sempre da fare molta attenzione.

L'aggiornamento ad Android 11 ha rotto le gestures su alcuni smartphone Xiaomi: ecco come ripristinarle

Fra i primi modelli ad essersi aggiornati ad Android 11 troviamo Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e POCO F2 Pro. In questi mesi hanno ricevuto anche aggiornamenti successivi a quello che per prima ha introdotto il nuovo firmware. Ma i rispettivi possessori hanno segnalato sui social un bug a dir poco fastidioso che rende inutilizzabili le gestures full screen. Sia con il launcher tradizionale che con app di terze parti, come nel caso di Nova Launcher o lo stesso POCO Launcher, il bug persiste. C'è anche chi segnala che alcune gestures funzionano soltanto con quello di default, ma ad altri hanno totalmente smesso di funzionare. Ma in generale il bug sembra colpire perlopiù coloro che utilizzano launcher alternativi.

Come risolvere il bug delle gestures

Nell'attesa che Xiaomi rilasci un fix correttivo, c'è un metodo che ripristina il funzionamento delle gestures full screen. Se avete anche voi riscontrato questo problema, quello che dovete fare è utilizzare il launcher di default e disattivare l'app drawer. Per farlo, andate in “Impostazioni/Home Screen” e scegliete l'impostazione “Classica“.

In questo modo, le gestures dovrebbero tornare a funzionare correttamente. Se dovessero continuare a non rispondere come dovrebbero, allora dovrete necessariamente attendere che venga rilasciato un aggiornamento di correzione.

