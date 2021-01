Da quando MediaTek ha deciso di cambiare rotta, sono stati lanciati sul mercato diversi chipset di fascia alta. Al momento, infatti, tra quelli più importanti abbiamo la serie Dimensity 1000, per veri top di gamma. Sembra, però, che il chipmaker taiwanese si stiamo muovendo in tal senso per produrre un nuovo prodotto, sempre molto prestante, che dovrebbe raggiungere le performance del nuovo Exynos 1080. Si tratta del MediaTek MT6893, che su AnTuTu non farebbe fatica a superare i 600.000 punti.

Aggiornamento 11/01: dopo tanto parlare sembra che MediaTek possa lanciare presto il suo nuovo chipset a 6nm. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

MT689X come il Qualcomm Snapdragon 865?

Secondo gli ultimi rumor, provenienti più che altro dal profilo Weibo di Digital Chat Station, MediaTek sarebbe al lavoro su un nuovo chipset piuttosto potente. Questo dovrebbe chiamarsi MT689X e mostrare un processo produttivo a 6nm, proponendo la stessa architettura che probabilmente troveremo sul Samsung Exynos 1080. Come se non bastasse, poi, tale processore dovrebbe essere accompagnato da una GPU Mali-G77.

Non è ancora chiaro se tale chipset sia ufficialmente presente tra i progetti di MediaTek, ma si parla già delle prestazioni che potrebbe raggiungere. Motivo per cui, dunque, su AnTuTu potrebbe facilmente superare i 600.000 punti, andando ad impensierire anche dispositivi dotati di un SoC Qualcomm Snapdragon 865. Non resta, però, che attendere qualche informazione ufficiale in merito. Saremmo davvero curiosi di vedere un nuovo chipset di questo tipo, con una tale potenza, prodotto proprio da MediaTek.

MediaTek MT6893: è lui il nuovo chipset top? Spuntano i primi benchmark

Nei giorni scorsi MediaTek ha annunciato l'arrivo del suo nuovo chipset realizzato a 6 nm, una soluzione top con core Cortex A78 fino a 3.0 GHz. Purtroppo la compagnia asiatica non si è sbilanciata troppo nei dettagli e al momento anche il nome del SoC non è stato confermato. Nonostante ciò ecco tornare nuovamente alla carica il leaker DigitalChatStation, questa volta con le specifiche quasi complete ed un accorgimento per la sigla della nuova soluzione MediaTek, che dovrebbe essere MT6893. L'insider rivela la presenza un singolo core Cortex-A78 a 2.8 GHz, un triplo core Cortex-A78 a 2.6 GHz e quattro core Cortex-A55 a 2.0 GHz; il tutto è accompagnato da una GPU Mali G77 MC9.

Tenendo presente che durante il primo annuncio da parte di MediaTek si è parlato di un chipset fino a 3.0 GHz, l'insider ipotizza che potrebbero esserci due versioni dello stesso SoC oppure che il produttore potrebbe aver aumentato la frequenza.

Crediti: WeiboNel frattempo il modello MT6893 è stato avvistato anche su Geekbench: i primi benchmark rivelano un punteggio di 4108 in single-core e 11.204 in multi-core. Inoltre abbiamo 8 GB di RAM e Android 11 a bordo. Per il momento di Antutu nemmeno l'ombra.

Il nuovo chipset a 6 nm batte Dimensity 1000+ e pareggia con Snapdragon 865: basterà a prendersi la scena?

Dopo aver dato già segnali di grande potenza nel primo benchmark assoluto, il nuovo chipset MediaTek a 6 nm, MT6893, che andrà ad occupare la casella top gamma del chipmaker taiwanese, ha mostrato i muscoli anche contro i potenziali avversari e prodotti della stessa casa di produzione.

Infatti, dai risultati di Geekbench, il nuovo Dimensity di MediaTek è riuscito a superare il Dimensity 1000+ del Redmi K30 Ultra ed ha pareggiato lo Snapdragon 865 di OnePlus 8, registrando in Single Core un punteggio di 886 ed in Multi Core 2984 punti. Se facciamo un confronto con il chipset di Qualcomm, abbiamo esattamente lo stesso punteggio in Single mentre siamo quasi allo stesso livello in Multi, sebbene lo Snap 865 sia leggermente avanti. Questo potrebbe far capire che si tratti del top gamma ma non di quello premium, che potrebbe comunque arrivare in secondo momento.

MediaTek MT6893 approda su Antutu e fa meglio dello Snapdragon 865 | Aggiornamento 30/11

Le aspettative sul prossimo chipset della casa taiwanese, una soluzione a 6 nm siglata MediaTek MT6893, sono particolarmente alte ed ora lo sono ancor di più grazie ai benchmark di Antutu. Si era già parlato dei risultati sulla piattaforma, ma si trattava esclusivamente di indiscrezioni provenienti dal leaker DigitalChatStation. Ora possiamo vedere con i nostri occhi il punteggio del SoC su Antutu, il quale ha superato lo Snapdragon 865 con ben 622.409 punti.

Oltre al confronto con il modello di Qualcomm, i benchmark confermano anche vari aspetti delle specifiche. Il chipset MediaTek MT6893 utilizza quattro core Cortex-A78 e quattro A55, con una GPU Mali G77. Non manca poi il supporto a RAM LPDDR5, con storage UFS 3.1. Il termini di schermo viene evidenziata la presenza del supporto ai 90 Hz, ma non è da escludere che possa spingersi fino ai 120 Hz.

Per quanto riguarda i risultati, si tratta di un'unità di prova quindi i valori finali potrebbero cambiare e magari risultare anche leggermente maggiori. Al momento non sappiamo quando debutterà ufficialmente il nuovo SoC a 6 nm di MediaTek, ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

MediaTek MT6893, il nuovo chipset a 6nm, potrebbe essere lanciato molto presto | Aggiornamento 11/01

Da pochissime ore è comparso in rete un nuovo poster ufficiale dell'azienda, che preannuncia un evento particolare per il 20 gennaio. All'interno di tale cornice, dunque, potrebbe essere lanciato il nuovo chipset a 6nm, che al momento pare essere il MediaTek MT6893, già comparso su AnTuTu diverse settimane fa.

Non resta che attendere, quindi, ancora qualche giorno per scoprire che cosa abbia in serbo l'azienda.

