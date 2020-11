MediaTek lancia i nuovi SoC 5G per top di gamma, entry-level e notebook

Si sta tenendo in questi giorni il MediaTek Summit di fine anno, un'occasione in cui il chipmaker ha svelato i piani per lo sviluppo hardware del prossimo futuro. Complice anche il crollo in cui è incorsa HiSilicon e conseguentemente Huawei, la società taiwanese ha di fronte a sé una grossa opportunità. Negli scorsi anni l'azienda è venuta meno, sia per la concorrenza che per un avanzamento tecnologico non al pari di essa. Ma con le nuove piattaforme Dimensity sembra proprio che possa esserci un ritorno di MediaTek sul palcoscenico globale: vediamo cosa ha in programma.

MediaTek svela le sue carte al Summit di fine 2020, fra top di gamma, entry-level e notebook

La prima novità si chiama MediaTek Dimensity 700 5G ed è il nuovo esponente della serie 700 dedicata alla fascia mid-range. Realizzato con processo produttivo a 7 nm, integra un processore octa-core 2+6 così formato: 2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55. La componente grafica è affidata alla GPU ARM Mali-G57 MC2 con clock a 950 MHz, in grado di supportare display Full HD+ con refresh rate a 90 Hz. MediaTek ha implementate varie funzionalità, in particolar modo per il 5G, come la Carrier Aggregation 2CC 5G-CA, VoNR (Voice over New Radio), SA+NSA e Dual SIM Dual Standby.

La feature UltraSave permette di preservare l'autonomia, gestendo in maniera intelligente la connettività 5G ed aumentando la durata della batteria. Non mancano caratteristiche quali supporto a fotocamere a 64 MP con riduzione del rumore multi-frame per la modalità Notturna, multipli assistenti vocali e GPS a doppia frequenza. Il target del MediaTek Dimensity 700 5G è quello degli smartphone a 250€: ne riparleremo nel corso del 2021.

Nelle scorse ore si è vociferato dell'MT659X, ovvero il presunto rivale di SoC di fascia alta targati Snapdragon e Kirin. Durante il summit si è parlato anche di esso, ma senza sbilanciarsi troppo. MediaTek si è limitata a specificare che sarà realizzata a 6 nm e che avrà una CPU Cortex-A78 fino a 3,0 GHz.

Due grosse novità per i Chromebook

Nel mentre, ha annunciato nuove soluzioni designate per il mondo dei notebook, più precisamente dei Chromebook. Si chiamano MT8192 e MT8195, con il primo a 7 nm indirizzato ai dispositivi mainstream ed il secondo a 6 nm per quelli più premium. Le funzionalità per cui sono stati creati comprendono video conferenze, gaming in cloud e applicazioni legate all'intelligenza artificiale grazie anche all'unità di gestione AI. Quest'ultima potrà gestire riconoscimento e controllo vocale, riconoscimento di immagini e oggetti, conversione audio in testo, traduzioni istantanee, riduzione del rumore visivo e molto altro. Gli assistenti vocali saranno ulteriormente supportati dal VoW (Voice Wakeup) a basso consumo energetico.

Il supporto fotografico per sensori, anche multipli, fino a 80 MP permetterà ai Chromebook di integrare più configurazioni fotografiche, grazie anche ad un processore di immagini HDR per foto e video. Dal punto di vista tecnico, il MediaTek MT8192 ha una CPU octa-core (4 x A76 + 4 x A55), GPU Mali-G57 MC5, APU 2.0 a 2,4 TOPs, LPDDR4X, UFS 2.1, supporto WQHD o FHD+ a 120 Hz e a due display simultanei, PCI-Express Gen 3 e USB 3.2 Gen 1. Il MediaTek MT8195, invece, ha una CPU octa-core (4 x A78 + 4 x A55), APU 3.0 a 4 TOPs, Dolby Vision 7.1, supporto a 3 display simultanei e acceleratore video hardware AV1. Il loro ingresso sul mercato avverrà nel Q1 2021 per MT8195, mentre MT8195 arriverà successivamente.

