Il 2020 è, fortunatamente, quasi finito. Proprio per questo, le speculazioni e le indiscrezioni in merito a quelli che saranno i telefoni del 2021 prendono vita e mostrano già spunti molto interessanti. Da un benchmark di Geekbench infatti, abbiamo notizia di uno smartphone Xiaomi con Snapdragon 875, che sia proprio il Mi 11?

Xiaomi: ecco i risultati benchmark dello smartphone con Snapdragon 875

Dopo aver fatto la sua comparsa in alcuni concept render, Xiaomi Mi 11 non ha ancora un vero e proprio volto e non nemmeno specifiche confermate. Anche se, lo smartphone Xiaomi con Snapdragon 875 si presta molto bene ad essere identificato come il prossimo flagship del brand. Come si può leggere, i 1105 in Single Core e 3512 punti in Multi Core lanciano il telefono in questione in una posizione molto alta.

A confermare che si tratti effettivamente di uno smartphone Xiaomi con il top gamma Snapdragon è anche la riga di codice in merito ai benchmark, dove il modello con nome in codice M2012K11C risulta dotato di Adreno 660, praticamente la prossima GPU Qualcomm di fascia alta. Anche in merito alla RAM abbiamo qualche informazione, infatti leggiamo di 5.02 GB utilizzati, quindi non è esclusa una versione da 6 GB.

Certo è, che è troppo presto ancora per capire se effettivamente questo smartphone Xiaomi con Snapdragon 875 sia effettivamente Mi 11, ma più indizi con il tempo faranno una prova.

