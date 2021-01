Alla presentazione del nuovo Mi 11 abbiamo assistito anche al debutto della nuova interfaccia del brand, MIUI 12.5. Non tutti i dettagli futuri sono però rivelati, dato che dalla Beta della suddetta MIUI arrivano informazioni circa la possibilità di rendere lo smartphone Xiaomi un microfono wireless.

Xiaomi: ecco come funziona la modalità “Microfono Wireless” della Beta MIUI 12.5

Stando a quanto raccolto dalla fonte MIUIes, dalla Closed Beta apprendiamo che Xiaomi sta iniziando ad implementare la funzione “Wireless Mic“, cioè la possibilità di rendere lo smartphone il microfono il cui audio è riprodotto negli speaker Bluetooth esterni. Una funzionalità certo divertente ma anche utile, nei modi più disparati.

Infatti, potremo utilizzarlo durante le feste come microfono per karaoke o per fare annunci a corto raggio, ma è possibile renderlo anche un vero e proprio megafono per tante attività. Insomma, Xiaomi pare voglia rendere lo smartphone uno strumento in grado di sostituire tanti strumenti prima troppo ingombranti o comunque datati.

Attualmente, essendo inclusa nella Closed Beta della MIUI 12.5 cinese, bisognerà attendere un po' per poter vedere questa utile feature, dato che dovrà arrivare ovviamente nella versione Global del sistema (potrebbe volerci un po' come qualche settimana). In ogni caso, in fonte vi rimandiamo al link per il download di questa versione.

