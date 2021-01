OPPO prepara il 5G low-cost, grazie allo Snapdragon 480

A quanto pare OPPO non vuole essere da meno alla “sorella” vivo che, durante la scorsa giornata, ha presentato il primo smartphone con Snapdragon 480. Nonostante non sia un top di gamma, è un SoC molto importante, essendo il primo della serie Snap 4xx ad integrare un modem 5G. In questo modo, il chipmaker abilita i produttori alla realizzazione di dispositivi economici ma in grado di collegarsi alle reti mobili di ultima generazione.

Anche OPPO farà uso dello Snapdragon 480 per rendere il 5G democratico

Che OPPO avrebbe utilizzato lo Snapdragon 480 era abbastanza scontato, ma adesso ne abbiamo conferma pressoché certa. Fra i benchmark, infatti, è comparso un inedito smartphone, siglato come OPPO PEHT00. A farci fare la sua prima conoscenza è il portale di GeekBench, dove lo smartphone è stato inizialmente testato.

Il punteggio ottenuto da OPPO PEHT00 non è eccezionale, come prevedibile, ma non è questo il punto. L'obiettivo degli smartphone con Snapdragon 480 sarà quello di introdurre una platea sempre più ampia ai benefici del 5G. Ad oggi, le nuove reti sono ancora poco diffuse e non riescono di sprigionare tutta la potenza di cui sono in grado. Ma si tratta di un processo evolutivo che deve andare di pari passo con il mondo degli smartphone: più telefoni 5G ci sono in circolazione, più gli operatori investiranno sul potenziamento delle infrastrutture.

Non è la prima volta che un dispositivo con questa sigla viene avvistato. OPPO PEHT00 è già stato certificato da alcuni enti, i quali hanno sottolineato la presenza di ricarica rapida a 18W. Per il momento non sappiamo altro su questo smartphone, se non che avrà una versione con 8 GB di RAM ed Android 11 come sistema operativo. Inoltre, è da far notare che la sigla “PE” indica che dovrebbe trattarsi di un modello destinato al mercato cinese. Dovrebbe esserci anche un'altra variante attigua, siglata come OPPO PEHM00.

