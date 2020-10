MediaTek MT9602: ufficiale il nuovo chipset per smart TV 4K HDR economiche

Dopo il debutto a luglio della sua soluzione S900 (con tanto di supporto 8K e Wi-Fi 6), il chipmaker taiwanese introduce una nuova aggiunta alla sua serie di SoC per smart TV. A questo giro è la volta di MediaTek MT9602, chip per dispositivi 4K HDR low budget: il primo modello sarà a marchio Motorola ed è stato già confermato dall'azienda.

MediaTek MT9602 ufficiale: tutto sul nuovo SoC per smart TV

Anche questa volta MediaTek si cimenta in una soluzione con tecnologia AI integrata: si tratta delle soluzioni AI-PQ e AI-AQ, rispettivamente dedicate alla qualità dell'immagine e quella audio. Il chipset MediaTek MT9602 è destinato alle smart TV con risoluzione 4K e supporto HDR; per quanto riguarda il resto del pacchetto, il chip offre il supporto HDMI 2.1a, audio sorround Dolby Atmos, decodifica AV1 e AVS2, Dolby Vision HDR, HDR10+.

Per quanto riguarda le specifiche, il SoC integra una CPU quad-core con cluster ARM Cortex-A53, ed una GPU ARM Mali-G52 MC1. Come anticipato in apertura, il chipset debutterà a bordo della nuova smart TV di Motorola, in arrivo sul mercato indiano il 9 ottobre. Si tratterà della prima TV del paese ad arrivare con a bordo Android 10, oltre che il nuovo MediaTek MT9602.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu