Una delle richieste più incessanti degli utenti è come bloccare chiamate e messaggi spam, probabilmente il fastidio maggiore per i possessori di uno smartphone. Che siate utenti Xiaomi, OnePlus, OPPO, Realme Huawei, Honor o Samsung (per citare alcuni dei brand principali), il problema è sempre il solito: essere disturbati per motivi di poco conto. Cambiare operatore, migliorare l'offerta telefonica, variare il conto luce o gas: sono soltanto alcune delle richieste che più frequentemente vengono poste dai call center. Proprio per questo vi vogliamo spiegare come porre rimedio a una problematica che non sembra voler accennare a placarsi.

Ecco il metodo più semplice per bloccare chiamate e messaggi spam su Xiaomi, OnePlus, OPPO, Huawei e così via

Alcuni brand come Samsung integrano all'interno della propria interfaccia già un sistema di blocco delle chiamate non volute, ma non è così per tutti i produttori di smartphone. In tal caso, a venirci in aiuto c'è l'app Telefono di mamma Google, installabile su qualsiasi smartphone indipendentemente dal brand del telefono che si utilizza. Come bloccare le chiamate spam è quindi tutto sommato semplice, basta seguire questi semplici step.

Scarica ed installa l'app Telefono dal Google Play Store Apri l'app e clicca sui tre pulsanti in alto a destra Clicca su “Impostazioni” e poi su “ID chiamante e spam“ Nella schermata successiva abilitate le tre voci “Visualizza ID chiamante e spam“, “Chiamate verificate” e “Filtro antispam per le chiamate“

In questo modo, l'app Telefono di Google vi avviserà della ricezione di eventuali chiamate spam e potrà bloccarle preventivamente. Ma nel caso degli SMS? Anche in questo caso è Google a darci una mano con l'app Messaggi.

Scarica ed installa l'app Messages dal Google Play Store Apri l'app e clicca sui tre pulsanti in alto a destra Clicca su “Impostazioni” e poi su “Protezione antispam“ Nella schermata successiva abilita la voce “Attiva la protezione antispam“

In questo modo, l'app di Google analizzerà i mittenti dei messaggi in ricezione (ma non il contenuto), in modo da tutelarvi contro la ricezione dei messaggi spam.

