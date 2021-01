Fuoritutto Xiaomi, Redmi, POCO e Realme: sconti pazzi su EdWayBuy, solo pochi pezzi disponibili

I saldi di gennaio sono una delle occasioni più ghiotte di inizio anno: è proprio in questo periodo che i principali brand e store ci danno dentro con offerte eclatanti e a volte capita che il prezzo scenda ancora di più per quanto riguarda eventuali rimanenze oppure warehouse. Ebbene sì, è proprio questo ciò che è accaduto con lo shop di EdWayBuy, il quale propone tutta una serie di smartphone Xiaomi e Realme a prezzo super scontato con la promo fuoritutto!

Warehouse EdWayBuy: una pioggia di Xiaomi e Realme in offerta fuoritutto!

Si tratta insomma di dispositivi “ricondizionati”, o meglio di prodotti acquistati e poi resi, ma perfettamente funzionanti e riproposti a prezzo ribassato. Di seguito trovate l'elenco completo degli smartphone Xiaomi, Redmi, Realme e POCO in offerta con il fuoritutto di EdWayBuy. Vi segnaliamo che tutti i prodotti sono spediti direttamente dall'Italia, beneficiano di 12 mesi di garanzia e 15 giorni per il resto. Inoltre è previsto il pagamento con PayPal, quindi zero problemi. C'è solo un unico dettaglio: vi segnaliamo che si tratta di stock limitati, quindi affrettatevi prima che finiscano!

NB: il link all'acquisto è a fine articolo, subito dopo l'elenco con tutti gli sconti.

POCO F2 Pro – 6/128 GB a 289.9€

Xiaomi Mi Note 10 Lite – 6/64 GB a 149.9€

Xiaomi Mi Note 10 Lite – 6/128 GB a 159.9€

Redmi Note 9S – 6/128 GB a 129.9€

Xiaomi Mi TV Stick – 1/8 GB – Global Version a 14.9€

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 6/64 GB a 169.9€

Xiaomi Mi 10 – 8/128 GB a 369€

Redmi Note 8 Pro – 6/64 GB a 89.9€

Redmi Note 8 Pro – 6/128 GB a 109.9€

Redmi Note 9 Pro – 6/128 GB a 148.9€

Redmi Note 9 – 4/128 GB a 99.9€

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2019 – 2100 PA a 169.9€

Realme X2 – 8/128 GB a 189€

Realme X50 Pro – 8/128 GB a 339.9€

Realme X50 Pro – 12/256 GB a 369.9€

Xiaomi Mi 9T – 6/64 GB a 140€

Xiaomi Mi 9T – 6/128 GB a 155€

Redmi Note 8 – 4/64 GB a 69€

Redmi Note 8 – 4/128 GB a 79€

Redmi 9 – 3/32 GB a 69€

Redmi 9 – 4/64 GB a 79€

Redmi 8 – 4/64 GB a 69.9€

TUTTE LE OFFERTE SONO DISPONIBILI QUI!

Volete maggiori dettagli sullo store EdWayBuy? Allora qui trovate la nostra guida all'acquisto, con tutto su spedizioni, magazzini, tracking, metodi di pagamento e garanzia! Iscrivetevi al nostro Canale Telegram dedicato allo store, in modo da non perdere nessuna occasione!

