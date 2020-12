Xiaomi Mi 11 e MIUI 12.5: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Con l'annuncio di Xiaomi Mi 11 e della nuova interfaccia MIUI 12.5 ecco fare capolino anche i wallpaper ufficiali dedicati al top di gamma del brand cinese e al suo software, con ben 17 nuovi sfondi disponibili. E visto che per mettere le mano sul flagship bisognerà attendere ancora un po' di tempo (dita incrociate per la versione Global!) almeno possiamo “trasformare” i nostri attuali modelli ed aggiungere un pizzico di lusso con queste immagini!

Disponibili i wallpaper ufficiali di Xiaomi Mi 11 e MIUI 12.5: ecco come scaricare gli sfondi | Download

Questa volta però non si tratta di Super Wallpaper (se siete interessati a quelli, li trovate qui), bensì di immagini classiche. Come anticipato in apertura, gli sfondi ufficiali dedicati a Xiaomi Mi 11 e alla MIUI 12.5 contano 17 nuovi wallpaper: per la precisione si tratta di 11 immagini dedicate all'interfaccia e 6 per il top di gamma. Ovviamente in quest'ultimo caso si tratta di immagini perfette per chi ama gli sfondi minimali ed astratti e che rappresentano alla grande lo stile sobrio tanto amato dalla compagnia cinese. Di seguito trovate il link al download; si tratta di un file Zip da scompattare all'interno del quale sono presenti tutti i wallpaper in qualità Full HD+.

Trattandosi di “semplici” immagini non ci sarà alcun problema di compatibilità e potranno essere utilizzate per qualsiasi dispositivo, che si tratti di uno Xiaomi, un Redmi o POCO, o magari di un altro brand.

