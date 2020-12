iQOO 6 Pro: che cosa ci aspetta con il prossimo flagship da gaming?

Con l'arrivo dello Snapdragon 888 è partita la corsa al chipset high-end e tra i protagonisti troviamo – ovviamente – quasi tutti i principali brand cinesi, con Xiaomi in testa. Per quanto riguarda vivo, in rete sono già apparsi i presunti benchmark dedicati ad un modello equipaggiato con l'ultimo SoC di Qualcomm. Ma potrebbe trattarsi anche di un nuovo flagship da gaming e viene da pensarlo anche dando uno sguardo alle prime indiscrezioni sul futuro iQOO 6 Pro, oggetto di un leak di DigitalChatStation.

iQOO 6 e 6 Pro: arrivano le prime indiscrezioni

iQOO5 Pro换成柔性直屏,处理器换代骁龙888,电池小幅度提升,其它参数基本不变,拿到2021上半年够打吗[吃瓜] — Digital Chat Station (@StationChat) December 7, 2020

Per quanto possa sembrare prematuro parlare dei prossimi modelli top di vivo e iQOO, l'insider – ricordiamo, tra i più affidabili sulla piazza – ha già cominciato a snocciolare dettagli sul prossimo smartphone da gaming. Secondo quanto riportato, il successore di iQOO 5 Pro avrà dalla sua lo Snapdragon 888, dettaglio che troviamo quanto mai scontato visto il clima attuale. Il leaker non fa menzione del nome del dispositivo, ma per comodità ci riferiamo ad un ipotetico iQOO 6 Pro, anche se ovviamente aspettiamo una conferma da parte della compagnia cinese per il nome.

L'attuale modello 5 Pro si è distinto sia per stile che per potenza, rivelandosi come uno degli smartphone più apprezzati in patria (di questa seconda metà del 2020). Di conseguenza le aspettative sono alte, ma DigitalChatStation smorza i toni.

Scheda tecnica e periodo di uscita

Quella che vedete di seguito è la scheda tecnica completa di iQOO 5 Pro, con tutti i dettagli precisi:

dimensioni 159.6 x 73.3 x 8.9 mm per un peso di 198 grammi;

display AMOLED curvo da 6.56″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con fotocamera punch hole, refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+ e rapporto 19.8:9;

processore Qualcomm Snapdragon 865 fino a 2.84 GHz con tecnologia Multi Turbo 4.0;

GPU Adreno 650;

8/12 GB RAM LPDDR5;

128/256 GB di memoria interna UFS 3.1;

sensore d'impronte digitali sotto il display;

tripla camera da 50 + 13 + 13 MP con sensore principale Samsung GN1, grandangolare 120° e teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 5X e ibrido 60X;

selfie camera da 16 MP (f/2.45);

batteria da 4.000 mAh con ricarica ultra rapida a 120W;

supporto Dual SIM 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 Tri-Band 2.4/5.1/5.8 GHz, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, due slot schedine, Type-C, NFC;

raffreddamento a liquido VC, certificazione KPL con vibrazione 4D, doppio speaker stereo Hi-Res Audio 120 dB, Monster Engine, tastiera digitale Mechanical LoFree;

sistema operativo Android 10 con iQOO UI 1.5;

Secondo quanto svelato da DigitalChatStation, non dovrebbero essere introdotti grandi stravolgimenti, fatta eccezione per alcune migliorie. L'insider ci parla di uno modello dotato di una batteria leggermente migliorata e della presenza del nuovo chipset Snapdragon 888; tuttavia sembra che le principali caratteristiche resteranno invariate.

Ovviamente aspettiamo dei cambiamenti anche per il modulo fotografico e per qualche dettagli relativo al design. Inoltre, l'azienda cinese ha già confermato l'arrivo di Origin OS a bordo della serie da gaming, quindi è probabile che i futuri iQOO 6 e 6 Pro siano dotati della nuova interfaccia. Per il periodo di uscita, il leaker riporta in modo generico la prima metà del 2021.

