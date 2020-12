Le tante sanzioni e l'addio di Honor hanno messo Huawei in una posizione di cercare altri mercati. E quale miglior soluzione se non quello del settore automobilistico intelligente? Infatti, Huawei starebbe pensando ad un'auto elettrica smart, ma senza costruirla.

Huawei: Il Presidente del settore Consumer punta a fornire tutte le componenti per auto smart ai produttori

Per capire il progetto di Huawei bisogna fare una premessa: il settore automobilistico interessa enormemente il colosso cinese, ma lo stesso brand resta non intenzionato a produrre una sua propria auto elettrica smart. Quindi, l'idea di Richard Yu, Presidente del settore Consumer ed ora anche di quello automobilistico, è proprio quella di rendere la compagnia una delle principali, se non la principale, risorsa di componenti intelligenti per i veicoli.

Ed in effetti non sarebbe affatto un problema per il colosso ovviare a qualsiasi tipo di componente smart per le autovetture, considerando che sta sviluppando sia sensori come i LIDAR, ma anche software basati sul sistema operativo proprietario HarmonyOS. Questa strategia, è evidente, risulta essere più fruttuosa rispetto ad una produzione di veicoli fatti e finiti.

Tanto che, adesso bisogna capire dove finisce l'ironia ed inizia la realtà, chi tra i dirigenti propone di costruire un'auto elettrica di Huawei, è il benvenuto ad uscire dall'azienda. Insomma, il progetto è partito e l'obiettivo è ben definito, riuscirà il brand nel suo intento (considerando che i centri di produzione saranno ben due)?

