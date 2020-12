Come previsto, l'aggiornamento ad Android 11 inizia a fare il suo debutto anche su Redmi K30 Pro. Come accaduto per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, il top di gamma Redmi è stato fra i primissimi a poter testare l'ultimo firmware firmato Google. E dopo il programma di beta testing, durato circa 2 mesi, ha così inizio la fase di rilascio Stable Beta.

Aggiornamento 07/12: dopo mesi, la MIUI 12 Global/EEA Stable inizia il suo corso su Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro. Trovate il link a fine articolo.

L'aggiornamento ad Android 11 Stable arriva anche su Redmi K30 Pro

Contrariamente a quanto accaduto con le release beta, l'aggiornamento ad Android 11 per Redmi K30 riguarda la MIUI 12 China. Più precisamente si tratta della versione del firmware V12.1.2.0.RJKCNXM, dato che tradizionalmente i major updates stabili vengono prima rilasciati in madrepatria. Anche perché Redmi K30 Pro viene venduto in Cina, per quanto sia presente anche in occidente sotto forma di POCO F2 Pro.

Ecco le novità di Android 11

Si parte dalle notifiche, con una riorganizzazione del metodo in cui Android 11 le gestisce. Nella relativa tendina sono adesso divise per categorie, con la tab Conversazioni in cui vengono raggruppate le notifiche relative alle app di messaggistica. Così facendo è possibile rispondere direttamente dalle notifiche a tendina e dare priorità alle conversazioni che ci interessano, permettendo loro di bypassare la modalità Non Disturbare e comparire ugualmente nella lock screen.

Sempre parlando di conversazioni, in Android 11 debuttano le Bubbles, finestre flottanti in grado di sovrapporsi alle app in esecuzioni. Ciò fa sì che si possa chattare senza necessariamente chiudere l'app a schermo, utile soprattutto se si sta guardando un video. Cliccando sulle Bubbles è possibile espandere la chat a tutto schermo e richiuderla quando non utilizzate.

Con Android 11 vengono potenziati anche i controlli domotici, adesso integrati all'interno del Centro di Controllo. Dal menu è possibile configurare quali controlli aggiungere in stile widget, in modo da avere tutto sotto controllo da un'unica schermata.

Arrivano le MIUI 12 Global/EEA Stable | Aggiornamento 28/11

Dopo il turno di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, l'aggiornamento alla MIUI 12 Global/EEA Stable basato sull'ultimo Android 11 giunge anche su Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro. In entrambi i casi li potete trovare in download al seguente link:

Scarica Android 11 per Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro

