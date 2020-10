Durante l'evento di lancio della serie Mate 40, il colosso cinese ha fatto una serie di passi avanti per il suo ecosistema, annunciando varie novità tra cui anche Petal Maps, l'alternativa ufficiale di Huawei all'app di navigazione di Google. L'interesse della compagnia per il settore degli spostamenti non finisce qui e dopo i primi segnali di qualche tempo fa ecco arrivare l'annuncio di Huawei HiCar Center Screen. Ma di cosa si tratta esattamente?

Aggiornamento 28/10: la compagnia cinese ha pubblicato le prime immagini dedicate al suo smart screen per auto. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Huawei HiCar Center Screen: tutto quello che sappiamo finora

Al momento tutto quello che sappiamo ci arriva dalle prime indiscrezioni e da un poster ufficiale pubblicato dalla casa cinese. Huawei HiCar Center Screen debutterà ufficialmente il prossimo 30 ottobre e – com'è facile intuire – si tratterà di un display intelligente per auto. Le novità non finiscono qui perché il dispositivo sarà mosso da HongmengOS 2.0 – o HarmonyOS per gli amici occidentali – e andrà quindi ad arricchire l'ecosistema del colosso tecnologico.

Per quanto riguarda i dettagli, sembra che si tratterà di un dispositivo delle dimensioni di un tablet, il quale potrà interfacciarsi agli smartphone di Huawei ed offrire diverse funzionalità, tra cui l'ascolto di contenuti audio, la possibilità di effettuare chiamate e di guardare video.

Ultimamente la compagnia cinese è particolarmente attiva nel settore degli smart screen e i piani alti hanno già confermato l'intenzione di creare soluzioni votate alla domotica, al business, al settore auto e quello sportivo. Già da diverso tempo si vocifera infatti di un display da auto con HongmengOS, ma per saperne di più dovremo necessariamente attendere il 30 ottobre.

Immagini e primi dettagli dello smart screen Huawei | Aggiornamento 28/10

Tramite un nuovo video teaser, la compagnia cinese ha svelato qualche dettaglio in più su design e funzionalità di Huawei HiCar Center Screen, il display smart per auto del brand. In base a quanto si evince il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera, la quale sembra inserita all'interno di un modulo a scomparsa. Frontalmente trova spazio un ampio pannello ma non sappiamo ancora quali siano le sue dimensioni precise. Sul retro, invece, abbiamo i vari componenti e gli speaker.

Inoltre è presente una clip che consente di fissare lo smart screen all'interno del veicolo. Purtroppo i dettagli terminano qui e dovremo necessariamente attendere ulteriori novità oppure la presentazione del 30 ottobre.

