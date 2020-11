Xiaomi Mi 10 Ultra vs Huawei Mate 40 Pro: chi è il più veloce nella ricarica wireless?

Mentre nelle scorse ore sono sorti alcuni dubbi in merito alla ricarica cablata dell'ultimissimo super top di Xiaomi, dal punto di vista della ricarica wireless c'è poco da discutere: ormai gli smartphone di punta stanno diventando sempre più potenti e veloci e allo stato attale il panorama è dominato da Xiaomi Mi 10 Ultra e dai modelli della serie Huawei Mate 40 Pro, in entrambi i casi dotati del supporto alla ricarica wireless rapida da 50W. Ma quale dei due è il più veloce? Se siete curiosi di saperlo… ringraziate il leaker cinese DigitalChatStation per il test effettuato mettendo a confronto i super flagship!

Xiaomi Mi 10 Ultra vs Huawei Mate 40 Pro: scontro a colpi di ricarica wireless da 50W

Il primo passo del confronto tra la ricarica wireless di Xiaomi Mi 10 Ultra e quella di Huawei Mate 40 Pro è quello di fare chiarezza sulla batteria. In entrambi i casi si tratta di un'unità simile: 4.500 mAh per il top di gamma Xiaomi e 4.400 mAh per il modello del gigante tecnologico rivale. Nel primo caso si tratta di un'unità a doppia cella mentre nel caso di Mate 40 Pro non ne abbiamo la certezza assoluta, anche se il teardown ha rivelato la presenza di due cavi separati, collegati alla batteria in questione.

Ed ora andiamo a scoprire i risultati del test effettuato da DigitalChatStation, pubblicato sulla pagina Weibo ufficiale del leaker cinese. Dopo i primi 5 minuti di ricarica il Mate 40 Pro ha raggiunto il 17% mentre Mi 10 Ultra il 20%. Dopo 15 minuti di ricarica il primo è arrivato al 38% della capienza della batteria, mentre il modello top di Xiaomi il 49%. In alto trovate una tabella che mostra i vari risultati in base al lasso di tempo trascorso.

In soldoni, Xiaomi Mi 10 Ultra ha avuto bisogno di soli 39 minuti per riempire la sua batteria, mentre per Huawei Mate 40 Pro sono stati necessari 56 minuti. Tenendo presente anche la capienza della batteria (maggiore quella di Xiaomi), il top di gamma della compagnia di Lei Jun è il vincitore del confronto. Insomma, anche se c'è stata qualche “sbavatura” per la ricarica cablata da 120W, sembra proprio che dal punto di vista della tecnologia wireless da 50W le promesse siano state mantenute.

Se siete curiosi di saperne di più, qui trovate la nostra recensione del super flagship di Xiaomi. E ovviamente il buona Huawei Mate 40 Pro non è stato da meno, confermandosi comunque una bestia di potenza anche per la ricarica senza fili: per tutti i dettagli della nostra prova, qui trovate la recensione del nuovo modello top di Huawei.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu