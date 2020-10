Huawei Mate 40 Pro messo a nudo nel primo teardown

Solo qualche giorno fa abbiamo assistito all'evento di presentazione della serie Huawei Mate 40. A noi, però, non interessano proprio tutti i prodotti lanciati all'interno di tale cornice, dato che in Italia alla fine arriverà solo Mate 40 Pro. Casca proprio a pennello, quindi, il nuovo teardown comparso in rete, che ne svela tutti i segreti.

Mate 40 Pro non è semplicissimo da riparare

Dopo aver letteralmente aperto iPhone 12 e iPhone 12 Pro, lo stesso blog mette le mani su Huawei Mate 40 Pro. Questo dispositivo, dunque, è stato smontato per scoprirne tutte le caratteristiche interne, anche per capire quanto sia facile da riparare. Allo stato attuale, dunque, dando un'occhiata alle immagini sembra che tale smartphone non sia poi così semplice da riparare. Non perlomeno per mani poco esperte.

Viene mostrata in dettaglio tutta l'area preposta all'alloggiamento delle fotocamere posteriori, due delle quali non sono facilmente sostituibili. Questo perché l'obiettivo principale e la grandangolare non possiedono un alloggiamento a parte, come avviene invece per gli altri due sensori. Oltre a questo, poi, viene mostrato anche il sistema di raffreddamento del device, così come la batteria, la bobina per la ricarica wireless ed il connettore USB Type-C.

