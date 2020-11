WhatsApp, svelati i messaggi effimeri: ecco come funzionano

Le novità per l'app di messaggistica continuano senza sosta anche se si fanno attendere parecchio. Nelle scorse settimane abbiamo avvistato la funzionalità Face Unlock per la versione Android, mentre il client web si prepara a ricevere il tanto agognato supporto alle chiamate e alle videochiamate. Nel frattempo giungono buone nuove anche per quanto riguarda i messaggi temporanei: WhatsApp si prepara ad introdurre, infatti, i messaggi effimeri e la Faq presente sul sito ufficiale ne spiega il funzionamento.

WhatsApp si prepara ad introdurre i messaggi effimeri: cosa sono e come funzionano i messaggi temporanei in stile Telegram

Inizialmente avvistata a marzo in versione beta, la funzione messaggi effimeri consente di inviare dei messaggi temporanei che spariscono dopo un dato periodo di tempo. Si tratta di una novità molto simile a quanto visto sulla piattaforma rivale Telegram e consentirà agli utenti di condividere immagini, video, Gif o appunto messaggi, senza la preoccupazione di doverli cancellare. Ma come funzionano i messaggi effimeri di WhatsApp? Ora la pagina Faq dedicata all'app di messaggistica si è aggiornata con l'aggiunga di una sezione dedicata a questa novità e ci permette di capire meglio come potranno essere utilizzati i messaggi temporanei.

La pagina in questione è presente a questo indirizzo e in base a quanto si legge:

“È possibile inviare messaggi temporanei in WhatsApp attivando i messaggi effimeri. Quando questa opzione è attiva, i nuovi messaggi inviati in una chat individuale o di gruppo non saranno più visibili dopo sette giorni. La selezione più recente controlla tutti i messaggi nella chat, ma non riguarda i messaggi inviati o ricevuti prima di aver attivato i messaggi effimeri. All'interno di una chat individuale, sia tu che il tuo contatto potete attivare o disattivare i messaggi effimeri. All'interno di una chat di gruppo, solo gli amministratori possono attivare o disattivare i messaggi effimeri”.

Quanto durano i messaggi temporanei di WhatsApp?

Quindi questa particolare tipologia di messaggi sarà visibile solo per 7 giorni. Inoltre il portale offre ulteriori chiarimenti, specificando che se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà anche se non è stato visualizzato.

Comunque se sperate in una funzione che miri alla privacy dovrete virare verso altri lidi: WhatsApp non ha introdotto alcun tipo di contromisura per impedire che gli altri utenti possano salvare i vostri messaggi effimeri. Quindi basterà un semplice screenshot e il mittente non riceverà nemmeno un avviso al riguardo.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, al momento non ci sono novità. Comunque la comparsa della pagina della Faq potrebbe fare ben sperare per un rilascio per tutti in tempi relativamente brevi. Dita incrociate!

