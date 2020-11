Dopo averlo mostrato prima al mondo e poi in pompa magna in Cina, Huawei ha rivelato che farà di tutto affinché la serie di smartphone Mate 40 non sia l'ultima. O almeno è quanto ha rivelato Richard Yu, che si dice pronto a raccogliere la sfida che si profila nei prossimi mesi.

Huawei: Il settore smartphone non sarà messo da parte, nonostante tutte le difficoltà

Le parole di Richard Yu durante la conferenza stampa di presentazione del Huawei Mate 40 sono state abbastanza chiare, soprattutto in merito al settore smartphone. Infatti, la divisione interna ha una lunga storia di sviluppo e quindi non verrà messa da parte e che non importa quanto sarà difficile, ma l'attività andrà avanti.

Per Yu il futuro vede Huawei con tanti nuovi smartphone, ma soprattutto più della concorrenza. Sebbene infatti il Mate 40 potrebbe essere il canto del cigno del chipset Kirin, non è affatto così per i telefoni. La sopravvivenza però è l'unico obiettivo attuale del brand e bisogna farlo insieme, continuando ad offrire innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo. Infine, ha dichiarato che stanno cercando di risolvere ogni tipo di problema con la fornitura, sperando di riuscire a portare a quanti più utenti dispositivi del brand.

