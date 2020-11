Uno dei brand più apprezzati tra i partner di Xiaomi è di certo Lumi, brand entrato a far parte dell'ecosistema della compagnia di Lei Jun nel 2015 e conosciuto principalmente per la famiglia Aqara. La serie ha visto il lancio di tantissimi prodotti smart per la casa, tra interruttori, videocamere di sorveglianza, lampade e perfino uno stendibiancheria. Quest'oggi Xiaomi e Aqara annunciano il debutto di un nuovo sensore di movimento avanzato, un dispositivo ad alta precisione che garantisce fino a 6 anni in standby.

Xiaomi e Lumi annunciano un nuovo sensore di movimento Aqara, una soluzione ad alta precisione

Il dispositivo, lanciato in patria tramite i soliti canali della compagnia cinese, si presenta come un connubio tra vari sensori, i quali fungono da unico modulo ad alta precisione per individuare i movimenti (anche a livello micro) di persone ed animali. Il nuovo sensore di movimento Xiaomi Aqara si integra alla perfezione con i dispositivo dotati del protocollo Zigbee 3.0 e grazie all'accessorio in confezione può essere applicato senza problemi sia sul soffitto che sulle pareti.

Lumi Aqara Human Sensor è dotato di impermeabilità di tipo IPX5, utile contro eventuali danni accidentali: non si tratta di una soluzione da esterno, ma può essere installata anche in aree particolarmente umide. Uno degli aspetti più importanti riguarda l'autonomia ed il consumo energetico, infatti l'azienda cinese assicura un funzionamento fino a 6 anni in standby.

Il nuovo sensore di movimenti targato Aqara viene proposto ad un prezzo di circa 38€ al cambio, ovvero 299 yuan, e fa parte della catena ecologia di Xiaomi.

