Avere una casa intelligente oggi è sia il sogno che la realtà di molti utenti. Per questo, oltre ai dispositivi stessi, c'è bisogno di accessori fondamentali per regolarli, come l'interruttore Smart Knob Switch H1 del partner di Xiaomi, Aqara, dal prezzo molto interessante.

Aqara Smart Knob Switch H1 è l'interruttore smart compatibile con HomeKit di Apple

Già dal design capiamo che si tratta un prodotto che viene dalla catena ecologica di Xiaomi, essendo minimale e con colori assoluti come bianco, nero e oro. L'elegante interruttore smart Aqara Knob Switch H1 però è anche molto utile, grazie non solo alla sua tecnologia Zero FireWire, che permette di nascondere tutti i fili, grazie ai cinque punti di cablaggio posteriori. Dotato di un supporto del controllo multi-azione che può interfacciarsi sia con l'illuminazione della casa che con le tende smart sempre di Aqara.

Esso può essere utilizzato anche con i prodotti gateway Zigbee, M2, MIS, il condizionatore d'aria P3 e la smart camera G2H. La manopola dell'interruttore Aqara inoltre, permette di regolare a 3 livelli di sensibilità le varie illuminazioni, da 0 a 100%, con una temperatura colore che va dai 5800K ai 6200K. Tramite app, è possibile poi selezionare le varie luci da regolare ed in più supporta anche l'HomeKit di Apple.

Attualmente l'interruttore Xiaomi Aqara Smart Knob Switch H1 è disponibile nella sola Cina su JD.com al prezzo di 499 yuan, circa 64 €, un prezzo inquadrato per un prodotto di questo livello. Non è escluso che possa arrivare in Occidente tramite i canali di importazione più noti.

