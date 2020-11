Le necessità energetiche dei nuovi smartphone, vedi i Mate 40, si fa sentire e quindi anche gli accessori dedicati alla ricarica assumono una potenza maggiore ed una velocità molto alta. Come nel caso dei power bank Huawei SuperCharge da 12.000 mAh e 66 W, che avevamo anticipato negli accessori per il nuovo flagship del brand, che va in vendita in Cina ad un prezzo inquadrato per quello che offre.

Huawei SuperCharge Power Bank: grande come uno smartphone, due porte e carica fino a 11 V/ 6 A 66 W

Sebbene sia davvero minimale, il power bank Huawei SuperCharge da 12.000 mAh e 66 W è molto elegante, specie nella finitura blu, ma sono le sue caratteristiche ad essere interessanti. Guardando prima alle dimensioni, abbiamo una grandezza di 13.5 x 6.93 x 1.56 cm per un peso di 235 grammi, quindi neanche troppo pesante. Andando nel tecnico, è dotato di 2 porte USB, una Type-A ed una Type-C, oltre al LED che notifica la carica del caricabatterie portatile, in più è presente il tasto accensione.

Le due porte permettono al Power Bank di Huawei di ricaricare due dispositivi e soprattutto di ricaricarsi velocemente con gli stessi standard di output. Di seguito, gli standard di output e input di ricarica:

USB Type-A : 5V / 2A – 10W, 9V / 2A – 18W, 12V / 2A – 24W, 4,5 V / 5 A – 22,5 W, 5 V / 4,5 A – 22,5 W, 10 V / 4 A – 40 W, 11V / 6A – 66W;

: 5V / 2A – 10W, 9V / 2A – 18W, 12V / 2A – 24W, 4,5 V / 5 A – 22,5 W, 5 V / 4,5 A – 22,5 W, 10 V / 4 A – 40 W, 11V / 6A – 66W; USB Type-C: 5V / 3A – 15W, 9V / 3A – 27W, 12V / 3A – 36W, 15V / 3 A – 45 W, 20 V / 3,25 A – 65 W, 5 V / 4,5 A – 22,5 W, 10V / 4 A – 40 W, 11V / 6A – 66W.

Quando si utilizza la ricarica di entrambe le porte del Huawei SuperCharge Power Bank da 12.000 mAh e 66 W, l'output è limitato a 5V / 2A – 10 W per la Type-A, mentre va a 5V / 3A – 15 W con Type-C.

Il Huawei SuperCharge Power Bank 12000 mAh 66 W ha un prezzo di listino in Cina di circa 50 €, cambio di 399 yuan cinesi. Un prezzo non basso, è vero, però essendo una novità si potrebbe definire inquadrato.

