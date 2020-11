Mentre si parla tanto della nuova e rivoluzionaria fotocamera della casa cinese (avete già visto le immagini?), Xiaomi continua per la sua strada fatta di grandi e piccole soddisfazioni, lanciando l'ennesimo accessorio utile nella vita di tutti i giorni: stavolta si tratta di un pratico timer magnetico, ma ovviamente non poteva non fregiarsi del solito design minimal e raffinato tipico del brand cinese e che non può non riflettersi anche nei prodotti dei suoi partner.

Xiaomi e MIIIW presentano il timer minimal e magnetico: perfetto in cucina e non solo

Sì, perché il nuovo timer magnetico è stato lanciato su Xiaomi YouPin ed arriva da MIIIW, uno dei marchi legati alla casa di Lei Jun e che ci ha già soddisfatti in pieno per il suo rapporto qualità/prezzo. A questo giro si tratta di un accessorio semplice, per nulla complesso, ma che comunque offre un certo stile. Il timer lanciato sulla piattaforma di crowdfunding dell'azienda arriva con un corpo rotante: basterà ruotare la parte esterna per regolare il tempo e far partire il contro alla rovescia, visualizzabile con minuti e secondi tramite un pannello LED retroilluminato, con i numeri ben visibili.

Pratico ed utile, il dispositivo misura 78.3 x 78.3 x 28 mm per un peso di appena 76 grammi ed è realizzato in ABS. Sul retro è presente un alloggiamento per tre batterie AAA, uno switch per regolare l'intensità dell'illuminazione ed uno per attivare o disattivare il segnale acustico allo scadere del contro alla rovescia. Inoltre, sembra sul retro, trovano spazio due magneti: in questo modo è possibile agganciare il dispositivo su qualsiasi superficie metallica.

Il timer magnetico MIIIW è stato lanciato su Xiaomi YouPin ed è in vendita a soli 6€ circa, ovvero 49 yuan. Come al solito quando si parla dei prodotti della piattaforma di crowdfunding si tratta di un prodotto per la Cina ma ovviamente, non appena disponibile su uno dei principali store dedicati a noi occidentali, provvederemo ad aggiornare l'articolo con il link dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu