Xiaomi Vela è il nuovo OS per IoT basato su NuttX

In occasione della MIDC 2020, è stata annunciato una grossa novità per il mondo IoT, chiamata Xiaomi Vela. La conferenza per gli sviluppatori si è concentrata anche sull'ecosistema Internet of Things, il quale racchiude tutti i dispositivi domotici e non in grado di comunicare reciprocamente. Il general manager della divisione IoT, Fan Dian, è salito sul palco per parlare di come cambierà l'approccio software dell'azienda.

Cambio di passo per l'IoT: arriva Xiaomi Vela, basato su NuttX OS

La parola “Vela” nella nuova piattaforma Xiaomi sta ad indicare proprio la vela tipica delle barche, come simboleggia lo stesso logo adottato. Il senso è quello di usare questa “vela” per aiutare gli sviluppatori a superare gli ostacoli che si possono incontrare lavorando fra diverse piattaforme. Anche perché l'obiettivo è quello di estendere la piattaforma ad altri settori, meno tipicamente IoT, come smartwatch, fitness tracker e smart speaker.

In concreto, Xiaomi Vela è la nuova piattaforma software basata sul sistema operativo open source NuttX OS. Il kernel NuttX gestisce le operazioni basilari, come nel caso di schedulazione, comunicazione fra piattaforme e file system. Al suo interno sono anche presenti i driver dei dispositivi, così come i protocolli TCP/IP e per la gestione energetica. Proseguendo, abbiamo lo Xiaomi Vela Framework, elemento che gestisce vari aspetti, fra cui interfaccia grafica, aggiornamenti OTA, memoria interna e linguaggi di scripting.

Xiaomi Vela è in grado di funzionare sui chipset di molteplici dispositivi, potendo così unire piattaforme diversificate e protocolli di comunicazione MCU. Più in generale, i vantaggi di questa nuova piattaforma sono quattro: alto rapporto qualità/prezzo, personalizzazione, riutilizzabilità del codice ed alta integrità. Ad oggi, Xiaomi può contare su più di 270 milioni di dispositivi IoT, non soltanto targati Mijia ma grazie anche alle partnership strette con ben 3.800 partner commerciali. Da oggi aziende e sviluppatori potranno testare in anteprima Xiaomi Vela, in modo da lavorare ai prodotti del futuro che lo integreranno.

