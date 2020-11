Serve un aspirapolvere ciclonico potente, affidabile, ricco di accessori ed economico? Allora date un'occhiata a JIMMY JV85, soluzione di tutto rispetto in grado di offrire tanto ed oggi ancora più conveniente grazie al codice sconto dedicato (e la spedizione gratis dall'Europa).

Risparmia sull'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV85 grazie a questo codice sconto

Da non confondere con il modello Pro, dotato di un corpo pieghevole per raggiungere i punti più complessi, JIMMY JV85 arriva ad un prezzo abbordabile e con un comparto di tutto rispetto, che non si fa mancare nulla. L'aspirapolvere ciclonico offre una potenza di aspirazione di 185AW, a fronte di un'autonomia fino a 60 minuti. Il serbatoio ha una capienza di 0.6L mentre in confezione sono presenti una serie di accessori per rendere ancora più agevoli le pulizie. Non manca poi un display LED integrato per visualizzare la modalità di utilizzo e l'autonomia rimanente.

L'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV85 è in offerta sullo store Banggood: in basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock. Infine, vi ricordiamo che il prodotto beneficia della spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei di Banggood.

