Xiaomi ha annunciato al pubblico Mi Smart Upgrade, il piano di permuta che consentirà agli utenti di cambiare smartphone più facilmente. Coloro che acquisteranno telefoni targati Xiaomi e Redmi potranno così decidere di acquistare questa opzione aggiuntiva (e facoltativa), con cui avere un buyback sull'acquisto futuro di modelli migliori e/o più recenti.

Xiaomi Mi Smart Upgrade è il piano di ricompensa per la permuta di smartphone

Nel momento in cui un acquirente acquisterà uno smartphone Xiaomi o Redmi presso le rivendite ufficiali potrà scegliere se pagare un costo aggiuntivo (dai 5€ ai 23€) per accedere a Mi Smart Upgrade. Così facendo, nel momento in cui si acquisterà un nuovo smartphone Xiaomi o Redmi si potrà usufruire di un buyback, cioè uno sconto sul costo di listino. In base al tempo passato dall'acquisto lo sconto sarà più consistente:

4-6 mesi: 70% di buyback

7-9 mesi: 60% di buyback

10-12 mesi: 50% di buyback

13-15 mesi: 40% di buyback

Per poter usufruirne sarà necessario che lo smartphone sia funzionante, non abbia danni evidenti e sia completo della dotazione data in fase d'acquisto. Attualmente lo Xiaomi Mi Smart Upgrade è applicabile sull'acquisto di modelli della serie Xiaomi Mi 10, Redmi Note 9, Redmi 9 e 9 Prime, ma potrebbe essere successivamente espanso ad altri. Tuttavia, ci teniamo a specificare che si tratta di un'iniziativa destinata unicamente al pubblico indiano: vedremo se verrà portato anche da noi in Italia.

