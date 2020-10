L'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV85 Pro è uno di quei dispositivi con nulla da invidiare ai colleghi più blasonati (come la Dyson V11): display LED, corpo flessibile, tanta potenza, una valanga di accessori in confezione e una bel codice sconto che vi farà risparmiare!

Codice sconto JIMMY JV85 Pro: l'aspirapolvere ciclonico scende di prezzo con coupon, spedito dall'Europa

Grazie al motore brushless digitale da 550W – in grado di garantire una potenza di aspirazione massima di ben 200 AW a 100.000 rpm – le pulizie procederanno senza intoppi e con la massima celerità con JIMMY JV85 Pro. Insomma, se state cercando un aspirapolvere potente ed affidabile, senza svenarvi, questa potrebbe essere la soluzione perfetta: date un'occhiata anche alla nostra recensione per saperne di più!

Se JIMMY JV85 Pro è l'aspirapolvere ciclonico che fa al caso vostro, allora in basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock. Prima di lasciarvi, ricordiamo che il prodotto beneficia della spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei di Banggood.

