RedRoad V17 è l’aspirapolvere silenzioso e potente per la tua casa

In mercato tanto ampio come quello degli aspirapolvere, nuovi e determinati brand si stanno affacciando all'utenza, offrendo tecnologia sempre più avanzata al fine di rendere la pulizia un gioco da ragazzi. Come nel caso di RedRoad, che nonostante la giovane età dell'azienda, non disdegna prodotti di grande efficacia, come il prossimo aspirapolvere senza fili V17.

RedRoad: target del brand e presentazione dell'aspirapolvere senza fili V17

Prima di conoscere la V17, bisogna conoscere a fondo ciò che ha da offrire RedRoad come brand. Il fornitore di elettrodomestici intelligenti RedRoad, fondato nel 2017 da un gruppo di esperti con esperienza di oltre 10 anni nella ricerca e sviluppo e nella progettazione di elettrodomestici. RedRoad si posiziona come un fornitore del “modo di vivere bello e ordinato“. Con una mentalità orientata all'utente, intuizioni visionarie sullo stile di vita del cliente, design straordinario e capacità di ricerca e sviluppo e ricerca della qualità, RedRoad non ha mai smesso di fornire “elettrodomestici artistici” squisiti, eleganti, di qualità e facili da usare.

Sguardo visionario alle esigenze dei clienti

RedRoad ha un'attenzione visionaria verso le esigenze dei clienti e investe pesantemente nello sviluppo di tecnologie per soddisfare tali esigenze. Ad esempio, RedRoad ha sviluppato il Mandala Noise Reduction System 5.0 per un'esperienza utente tranquilla e piacevole con i suoi aspirapolvere portatili. Il sistema non solo mantiene il rumore fino a 65 dB (mentre è normalmente 75-85 dB per la maggior parte degli altri modelli), ma converte anche la frequenza del rumore acuto del chiodo sulla lavagna al di fuori della portata dell'udito umano. Attualmente, è la tecnologia di riduzione del rumore più avanzata al mondo in questo campo.

Anche la filtrazione in uscita dell'aspirapolvere RedRoad è ottimizzata. Migliorando il flusso d'aria attraverso l'attuale sistema di separazione a ciclone a 12 coni e aggiungendo più filtri, ora cattura il 99,97% della polvere fino a 0,1 μm (rispetto a 0,3 μm di altri modelli). Questa tecnologia riduce il carico di lavoro dei filtri HEPA e ne prolunga la durata e, cosa ancora più importante, mantiene la casa al sicuro dall'inquinamento atmosferico secondario.

Di conseguenza, l'aria in uscita dall'aspirapolvere RedRoad è pulita a livelli importanti. È sicuro per le persone con rinite, asma e altre malattie respiratorie croniche e particolarmente perfetto per le famiglie con bambini. RedRoad ha anche fatto un importante passo in avanti nelle tecnologie e nelle componenti di base, tra cui motore e circuito di controllo.

RedRoad, Aspirapolvere senza fili di qualità per una vita di qualità

“La produzione RedRoad è sinonimo di qualità” è un fatto concordato nel settore. Lo standard RedRoad è visibile dalla scelta del materiale, del processo produttivo e degli stampi, all'assemblaggio e ai test di qualità.

La muffa è la madre della produzione operosa. La precisione di uno stampo è il fattore fondamentale che determina la precisione dei pezzi. RedRoad investe due o tre volte quello che altri spenderebbero in macchine utensili di altissima precisione. L'errore comunemente accettato di precisione dello stampo è entro 30μm, ma RedRoad insiste sul fatto che la deviazione sia mantenuta entro 10μm anche se costa milioni di dollari ogni volta. La differenza potrebbe non essere significativa ad occhio nudo, ma garantisce una corrispondenza più fluida delle diverse parti (che riduce la risonanza) e una tenuta perfetta che dura fino a 10 anni.

Prodotti di qualità apprezzati sul mercato

Nel 2018, RedRoad ha notato la mancanza di strumenti di pulizia portatili per esterni e ha sviluppato il pratico mini aspirapolvere per auto. Rispondendo alle esigenze acute dei clienti, il mini aspirapolvere ha venduto mezzo milione di copie in Giappone in sei mesi. È stato persino chiamato ” la prossima pietra miliare dopo il Walkman”. Durante i tre anni consecutivi elencati su NetEase Yeation, la famosa piattaforma di e-commerce cinese, il mini aspirapolvere ha mantenuto il record di zero reclami.

Per fornire la “massima potenza di pulizia”, ​​RedRoad ha sviluppato l'aspirapolvere senza fili ZERO. Nonostante il design compatto, ZERO ha una potenza nominale di 550W e un condotto dell'aria ottimizzato, e quindi prestazioni di pulizia più elevate rispetto ai suoi concorrenti. È molto apprezzato dalle famiglie dell'Europa dell'Est e le vendite hanno raggiunto ben 350 mila unità in 4 mesi dal debutto. ZERO è ora raccolto nel Museo di Arte Industriale Moderna.

La mentalità orientata all'utente e l'intuizione all'avanguardia stimolano l'innovazione. Di conseguenza, i prodotti RedRoad non solo soddisfano ciò che i consumatori si aspettano, ma offrono anche caratteristiche sorprendenti. L'elenco di tali prodotti RedRoad potrebbe continuare all'infinito.

RedRoad V17: il futuro del brand

La ricerca quasi ossessiva di RedRoad per l'alta qualità e il processo avanzato è perfezionata dal nuovo aspirapolvere senza fili a basso rumore V17. Il rivestimento di V17 da solo ha richiesto più di 200 esperimenti con la vernice di prim'ordine di PPG e Musashi. Con il miglior materiale, il miglior processo di produzione e i test più sofisticati, RedRoad offre un best-seller dopo l'altro.

A settembre quindi, RedRoad rilascerà l'aspirapolvere senza fili V17 in tutto il mondo (Italia, Germania, Stati Uniti, Russia, ecc.). Dopo il grande successo in Giappone e nel resto dell'Asia, RedRoad porta la sua esperienza e le sue tecnologie avanzate in questo aspirapolvere “attraente, potente e sicuro per le famiglie” e porta un ambiente domestico confortevole e pulito a tutto il globo.

