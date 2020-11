Hype per Redmi Note 10? Xiaomi sta per lanciare altri tre Redmi Note 9

Che si chiami Redmi Note 10 o Redmi Note X, c'è una discreta attesa attorno al nuovo esponente dalla vendutissima famiglia di mid-range. E se invece vi dicessimo che Xiaomi starebbe preparando il lancio di altri modelli appartenenti alla serie Redmi Note 9? Questo è quanto traspare dall'ultimo post su Weibo del leaker Digital Chat Station, secondo cui nel corso delle prossime settimane saranno presentati tre nuovi modelli della serie 9.

Redmi Note 9 non ci vuole abbandonare: in arrivo altri tre modelli prima di Note 10

Secondo quanto riferito da Digital Chat Station, la gamma Redmi Note 9 si arricchirà di altri tre esponenti nel corso di metà novembre. Uno di questi sarebbe dotato del nuovo sensore Samsung ISOCELL HM2 da ben 108 MP, una novità assoluta nella fascia mid-range dell'azienda. Finora questa tipologia di sensore così risoluto l'abbiamo visto solo sui modelli di fascia medio/alta, come Mi 10 e Mi Note 10. Si vocifera che possa fare il suo debutto sulla serie Mi CC10, di cui non si parla più da tempo, e non è da escludere che ci sarà qualche rebrand di mezzo.

Il perché Xiaomi voglia fare questa mossa, anziché dedicarsi alla serie Redmi Note 10, non è dato saperlo (dando per scontato che questo rumor sia attendibile). Verrebbe da pensare che si tratti degli ennesimi modelli pensati per determinate aree geografiche, ma una novità come il sensore da 108 MP non potrebbe che essere destinata ad un modello inedito e di punta. Viene da sperare che si tratti di un fraintendimento, dato che si rischia di incasinare ulteriormente le idee degli acquirenti.

