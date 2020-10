A ridosso del quarto trimestre del 2020, è già tempo di rumor per le nuove line up di smartphone per il 2021, o anche le ultime fiammate di fine anno. Oggetto di leak sempre più precisi è il prossimo Redmi Note 10, che dopo aver ottenuto le prime certificazioni e immagini per le versioni 5G, ne ha ottenuta un'altra per una versione solo 4G, possibilmente più economica.

Aggiornamento 01/10: Da un indizio direttamente da Wang Teng Thomas potremmo avere un periodo di uscita per il prossimo Redmi Note 10 5G. Trovate tutto a fine articolo.

Redmi Note 10: una versione 4G certificata, ma con quale SoC?

Sebbene ci siano già in rete immagini dal vivo del nuovo Redmi Note 10, quanto alle specifiche si sa ancora ben poco, se non per il SoC, la memoria RAM e i primi rumor sulla fotocamera. Di sicuro, avendo la conferma che il Pro sarà dotato di MediaTek Dimensity 820 e che quello standard con Dimensity 720, quindi del 5G, una versione 4G non era davvero attesa.

O meglio, grazie ad altri rumor che vogliono Redmi Note 10 una versione migliorata di POCO X3, una versione con ancora lo standard di connessione attuale prende forma. E la certificazione ne dà conferma, dato che il nome in codice, M2010J19SC, è simile a quello delle versioni 5G. Ma quale potrebbe essere il SoC? Attualmente non ci sono veri indizi, ma potrebbe anche essere confermato lo Snapdragon 732G.

Insomma, la nuova gamma Redmi prende quota e come sempre ci si aspetta una line up costruita sul solido rapporto/qualità prezzo che la contraddistingue da sempre. Non ci resta che aspettare novità nelle prossime settimane.

Redmi Note 10 5G potrebbe essere un rebrand di Xiaomi Mi 10T Lite | Aggiornamento 30/09

Si ritorna a parlare di Redmi Note 10, stavolta in versione 5G e con novità discordanti rispetto a quanto visto in precedenza. Se una parte delle indiscrezioni vede il dispositivo come un rebrand potenziato di POCO X3, ora è spuntata una ipotesi. Secondo il leaker cinese DigitalChatStation, infatti, il dispositivo potrebbe debuttare in Cina come un rebrand di Xiaomi Mi 10T Lite. Il piccolo della serie è stato oggetto di rumor nelle scorse ore e pare che sia in dirittura d'arrivo con a bordo il SoC Snapdragon 750G.

La stessa sorte dovrebbe toccare a Redmi Note 10 5G, il quale arriverà in Cina con le medesime caratteristiche e specifiche. Inoltre il leaker “rivela” che anche ci sarà anche un aggiunta con Snapdragon 865 e display dal refresh rate elevato (similmente al resto della serie Mi 10T). Per quanto riguarda Mi 10T e la sua variante Pro, potrebbero essere lanciati come Redmi K30T e K30T Pro in Cina, ma ovviamente si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio.

Wang Teng Thomas potrebbe aver dato l'indizio per l'uscita di Redmi Note 10 5G | Aggiornamento 01/10

A seguito della presentazione della line up di Xiaomi Mi 10T, abbiamo nuovi indizi in merito all'uscita di Redmi Note 10. Questi ultimi sarebbero arrivati da Wang Teng Thomas, che su Weibo scrive: “L'autunno pervade Pechino stasera, la temperatura minima è già ad una cifra, è tempo di comprare vestiti nuovi ed un nuovo__“.

Seppur criptico, Thomas potrebbe aver rivelato il mese di uscita dei prossimi Redmi, in quanto in Cina il periodo in cui si comprano vestiti nuovi è novembre, quindi potrebbe arrivare prima dell'11 novembre 2020, giornata dei single nel paese asiatico. Oppure, potrebbero arrivare in grande stile proprio in quel giorno.

