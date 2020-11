Il produttore asiatico si è ormai ritagliato un'ampia fetta di consensi da parte degli utenti, ed è certo che una spintarella è arriva anche grazie all'ultimo X3 NFC, dispositivo che ha sorpreso un po' tutti (noi compresi, qui trovate la nostra recensione) grazie allo straordinario rapporto qualità/prezzo. Nel futuro del brand c'è il prossimo POCO F2, flagship killer in arrivo prima della fine dell'anno, ma le novità sembrano non finire qui.

Aggiornamento 17/11: emergono nuovi dettagli sul prossimo modello di POCO, grazie ai primi benchmark. Trovate tutte le novità a fine articolo.

POCO, in arrivo un nuovo medio di gamma a dicembre: di quale smartphone si tratterà?

If everything goes as planned, the next POCO device will likely launch during the first half of December (globally), as per my source.

For India, there's still no word, sadly.#POCO — Mukul Sharma (@stufflistings) October 29, 2020

Stando a quanto riportato dal leaker Mukul Sharma, POCO avrebbe intenzione di lanciare un nuovo medio di gamma durante le prime settimane del mese di dicembre. Lo smartphone in questione non sarà un'esclusiva indiana, ma verrà rilasciato a livello globale. Ovviamente il pensiero non può che cadere su POCO F2: in fondo è stata la stessa azienda a confermare un nuovo dispositivo in arrivo prima della fine del 2020. Nonostante ciò, F2 dovrebbe seguire la scia del suo predecessore ed arrivare con specifiche da flagship.

Di conseguenza, il dispositivo annunciato dall'insider potrebbe essere un modello inedito: tuttavia è bene specificare che si tratta ancora di un'indiscrezione e che non vi è ancora una conferma da parte di POCO. Comunque di certo non mancheranno novità nelle prossime settimane!

Il nuovo (e presunto) modello di POCO passa su Geekbench | Aggiornamento 17/11

Come anticipato poco sopra, la compagnia partner di Xiaomi non avrebbe in mente solo il lancio del prossimo modello top F2. Infatti, POCO dovrebbe presentare anche un medio di gamma ed ora cominiano a fare capolino i primi dettagli. Lo smartphone in questione arriva con la sigla M2010J19CG ed è stato avvistato su Geekbench con Android 10, 4 GB di RAM e il chipset Snapdragon 662.

Per chi si fosse perso qualcosa, questo dispositivo è la variante Global del terminale certificato dal TENAA con la sigla M2010J19SC. Al momento la confusione è ancora tanta, ma pare che questo dispositivo sia in realtà Redmi Note 10 in versione 4G (qui trovate tutti i dettagli, comprese le specifiche del TENAA). Per ora tutto è alquanto nebuloso, ma voci riferiscono che lo smartphone potrebbe debuttare in versione internazionale (o solo per alcuni paesi, comunque al di fuori della Cina) sotto l'egida di POCO.

Comunque al momento mancano dettagli sul nome di questo misterioso modello del brand e non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

